Tăng trưởng ấn tượng, Hyundai Santa Fe vẫn “chiếu dưới” Toyota Fotuner

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số xe gầm cao cỡ D trong tháng đầu tiên của quý 3 đạt 2.023 xe, tăng 6,3% so với 1.903 xe bán ra của tháng trước đó. Ford Everest tiếp tục khẳng định vị thế số một của mình với doanh số dẫn đầu, trong khi Toyota Fortuner và Hyundai Santa Fe lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo.

Hyundai Santa Fe đã bán ra được 280 xe trong tháng 7.

Hyundai Santa Fe nổi bật với sự tăng trưởng mạnh mẽ khi doanh số của mẫu xe này đã gần như gấp đôi, từ 145 xe trong tháng 6 lên 280 xe trong tháng 7, đạt tỷ lệ tăng trưởng 93,1%. Sự gia tăng này được cho là nhờ vào các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ hãng.

Không kém phần ấn tượng, Toyota Fortuner ghi nhận doanh số 347 xe trong tháng 7, tăng 16,4% so với 298 xe của tháng trước. Điều này cho thấy Fortuner vẫn giữ vững được sức hút của mình trên thị trường. Quan trọng hơn, khi xét đến tổng doanh số xe gầm cao cỡ D tính từ đầu năm 2025 đến tháng 7, Toyota Fortuner vẫn xếp trên đối thủ Hyundai Santa Fe.

Mặc dù không còn là mẫu xe chủ lực của VinFast nhưng VF 8 vẫn có doanh số 319 xe, cho thấy khả năng cạnh tranh trong phân khúc. Mazda CX-8 cũng duy trì đà tăng trưởng nhẹ với 212 xe, tăng từ 207 xe trong tháng 6, tương ứng mức tăng 2,4%.

Toyota Fortuner ghi nhận doanh số 347 xe trong tháng 7, nhưng lũy kế cao hơn đối thủ.

Tuy Ford Everest vẫn giữ vị trí dẫn đầu, nhưng doanh số của mẫu SUV này đã giảm nhẹ từ 1.122 xe trong tháng 6 xuống 1.089 xe trong tháng 7, tương ứng mức giảm 2,9%. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Everest và các đối thủ vẫn còn rất lớn.

Trong khi đó, Kia Sorento và Isuzu mu-X là hai mẫu xe gặp khó khăn nhất trong tháng 7. Sorento giảm từ 108 xe xuống 79 xe, tương ứng mức giảm 26,9%, trong khi mu-X giảm từ 23 xe xuống còn 16 xe, với tỷ lệ giảm 30,4%. Cả hai mẫu xe này đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc cạnh tranh với các đối thủ.

Về tổng doanh số lũy kế từ đầu năm 2025, Ford Everest dẫn đầu với 6.223 xe, tiếp theo là VinFast VF 8 với 1.945 xe, Toyota Fortuner với 1.756 xe, Hyundai Santa Fe với 1.561 xe, Mazda CX-8 với 1.438 xe, Kia Sorento với 516 xe, Isuzu mu-X với 148 xe, và cuối cùng là Mitsubishi Pajero Sport chỉ với 48 xe.