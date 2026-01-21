Mitsubishi Xpander AT cũ nhưng đời mới, giá tốt cho người chạy dịch vụ

Trong bối cảnh thị trường xe ô tô cũ tại Việt Nam sôi động ngay đầu năm 2026, Mitsubishi Xpander 1.5 AT đời 2022 nổi lên như một trong những mẫu MPV 7 chỗ được săn đón nhiều đối với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải hành khách. Với tuổi đời chỉ khoảng 3 - 4 năm, những chiếc xe này vẫn giữ được thiết kế hiện đại, vận hành bền bỉ và chi phí đầu tư hợp lý, giúp tài xế nhanh chóng hoàn vốn khi chạy các ứng dụng như Grab, Be hay dịch vụ hợp đồng.

Theo khảo sát từ các sàn giao dịch ô tô uy tín, giá bán Mitsubishi Xpander AT 2022 hiện dao động phổ biến từ khoảng 450 - 520 triệu đồng cho số Km đã đi thường từ 50.000 - 100.00Km và tùy tình trạng xe.

Một số xe Mitsubishi Xpander AT cũ đời 2022 được rao bán.

Chẳng hạn, một chiếc Mitsubishi Xpander 1.5 AT màu nâu sản xuất năm 2022, đang được chào bán với giá 429 triệu đồng. Tình trạng xe còn rất mới, thuộc sở hữu của một chủ sử dụng duy nhất. Xe được quảng cáo là giữ gìn zin gần như nguyên bản, ngoại hình đẹp, không lỗi nhỏ, phù hợp cho người cần xe nhập khẩu chất lượng cao với giá vừa phải.

Hay một chiếc Mitsubishi Xpander 1.5 AT khác có màu nâu, được rao bán ở mức 439 triệu đồng với quãng đường đã đi khoảng 69.000Km. Xe được mô tả là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ và hộp số tự động hoạt động êm ái, thuộc dòng xe quốc dân đang rất được ưa chuộng. Tình trạng tổng thể đẹp, zin cao, không va chạm lớn, phù hợp cho khách hàng tìm xe một chủ từ đầu.

So với xe mới có giá từ 560 triệu đồng trở lên, việc chọn Xpander cũ đời 2022 giúp tiết kiệm đáng kể khoản đầu tư ban đầu, đồng thời vẫn sở hữu thiết kế trẻ trung, gầm cao phù hợp với đường phố Việt Nam và khả năng lội nước tốt. Động cơ xăng 1.5L MIVEC kết hợp hộp số tự động 4 cấp tiết kiệm nhiên liệu.

Không gian nội thất rộng rãi là lợi thế lớn nhất của Xpander khi phục vụ khách hàng. Ce cung cấp chỗ ngồi thoải mái cho 7 người lớn, hàng ghế sau gập linh hoạt để chở thêm hành lý hoặc hàng hóa. Điều hòa hai giàn lạnh, cổng sạc USB và các tiện nghi cơ bản giúp hành khách dễ chịu trong các chuyến đi.

Về độ bền và chi phí sử dụng, Xpander 2022 được đánh giá cao nhờ chất lượng xe Nhật Bản, ít hỏng vặt và phụ tùng dễ tìm, giá rẻ. Nhiều tài xế chạy dịch vụ chia sẻ rằng sau nhiều năm khai thác, xe vẫn hoạt động ổn định, chi phí bảo dưỡng định kỳ thấp, góp phần tăng lợi nhuận kinh doanh. Khung gầm RISE chắc chắn cùng các tính năng an toàn cơ bản (ABS, EBD, cân bằng điện tử) cũng mang lại sự yên tâm khi vận hành hàng ngày.

Tuy nhiên, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, số Odo thực tế và thử lái để đảm bảo chất lượng. Với mức giá hợp lý và tính thực dụng cao, Mitsubishi Xpander AT 2022 cũ tiếp tục khẳng định vị thế “vua MPV” trên thị trường xe lướt, đặc biệt dành cho những ai muốn đầu tư xe chạy dịch vụ hiệu quả trong năm 2026.