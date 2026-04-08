Yaris Cross “gánh team”, doanh số Toyota bật tăng mạnh

Số liệu bán hàng mới nhất từ Toyota Việt Nam (TMV) cho thấy, trong tháng 3/2026, hãng đã tiêu thụ 8.143 xe ô tô các loại, tăng hơn 4.200 xe so với tháng 2. Trong số này, khoảng 1.800 xe là lắp ráp trong nước và 6.343 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Kết quả cho thấy sức hút của các dòng xe Toyota vẫn mạnh mẽ, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các mẫu xe đến từ Trung Quốc.

Toyota Yaris Cross đạt doanh số ấn tượng trong tháng 3/2026.

Đặc biệt, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe hybrid với 2.193 xe bán ra trong tháng, cao gấp ba lần so với tháng trước đó. Con số không chỉ phản ánh sức hút của các mẫu xe hybrid mà còn cho thấy xu hướng khách hàng Việt Nam đang chuyển dịch sang dòng xe này nhờ vào lợi ích tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và giảm phát thải.

Trong khi mẫu xe bán tải Hilux có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng trước, tháng 3 lại chứng kiến doanh số của Hilux bị kìm hãm do thông tin về việc xe bán tải bị xem như xe tải thông dụng. Trong bối cảnh đó, với 2.378 xe bán ra, Yaris Cross đã trở thành mẫu ô tô hút khách nhất của Toyota tại Việt Nam trong tháng 3, tăng hơn 1.700 xe so với tháng 2.

Cùng với Yaris Cross, Toyota Vios cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng với 1.004 xe bán ra, tăng gần 390 xe so với tháng 2. Bộ đôi này vẫn là hai sản phẩm chủ lực của Toyota tại Việt Nam nhờ giá bán hợp lý và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

Doanh số xe bán tải Hilux đã bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

Dẫu vậy, doanh số của Vios vẫn xếp sau Innova Cross, mẫu MPV 7 chỗ đạt doanh số bán ra lên đến 1.576 xe, đạt mức doanh số theo tháng cao nhất trong những năm gần đây. Thiết kế mạnh mẽ, không gian rộng rãi và nhiều phiên bản lựa chọn, bao gồm cả bản hybrid, đã giúp doanh số Innova Cross tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh nhu cầu về xe đa dụng 7 chỗ ngày càng gia tăng.

Các mẫu xe khác như Corolla Cross đạt doanh số 951 xe và Veloz Cross đạt 719 xe. Tính chung trong ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô Toyota tại Việt Nam đạt 16.885 xe, tăng hơn 5.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái.