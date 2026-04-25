Xe ga mới thách thức "vua tay ga" Honda, sức mạnh vượt trội

Mới đây, Aprilia đã chính thức ra mắt phiên bản 2026 của mẫu tay ga SR GT 200 Sport. Mẫu tay ga đa dụng thế hệ mới được bổ sung ba tùy chọn màu sắc gồm Space White, Savana Grey và Street Gold, trong khi các trang bị khác trên xe vẫn được duy trì.

Xe được trang bị động cơ i-Get dung tích 174 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sử dụng hệ thống 4 van, cam đơn SOHC và phun xăng điện tử EFI, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Khối động cơ này cho công suất 17,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 16,5 Nm tại 7.000 vòng/phút, truyền lực đến bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT và dây đai, mang lại khả năng vận hành mượt mà và phù hợp cho cả di chuyển đô thị lẫn những hành trình xa hơn.

SR GT 200 Sport sử dụng phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và bánh sau nhằm tăng sự an toàn khi vận hành. Bánh trước kích thước 14 inch đi kèm đĩa phanh đường kính 260 mm, trong khi bánh sau 13 inch sử dụng đĩa 220 mm. Xe được trang bị tiêu chuẩn hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt. Kích thước lốp lần lượt là 110/80 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau, mang lại sự cân bằng giữa độ bám đường và tính linh hoạt.

Hệ thống treo của xe do Showa cung cấp, với phuộc ống lồng truyền thống ở phía trước có hành trình 120 mm, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước, giúp cải thiện độ ổn định và sự êm ái khi vận hành trên nhiều loại địa hình khác nhau. Trọng lượng tổng thể của xe ở mức 144 kg khi bao gồm bình xăng 9 lít, tạo cảm giác đủ đầm chắc nhưng vẫn linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Về trang bị, toàn bộ hệ thống chiếu sáng của xe đều sử dụng công nghệ LED hiện đại, trong khi bảng đồng hồ hiển thị thông tin vận hành dạng màn hình LCD đơn sắc, dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Chiều cao yên xe được thiết kế ở mức 765 mm, phù hợp với đa số người dùng châu Á, giúp việc chống chân và kiểm soát xe trở nên thuận tiện hơn trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Tại thị trường Malaysia, Aprilia SR GT 200 Sport 2026 được bán với mức giá 15.900 ringgit - khoảng gần 106 triệu đồng.