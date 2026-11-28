Trong thế giới hiện đại, chúng ta thường xuyên phải ngồi trong thời gian dài, đặc biệt là khi lái xe. Mặc dù việc ngồi lâu không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhận thức, nhưng nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho cơ thể. Những người phải ngồi hàng giờ trong ô tô có thể gặp phải nhiều rủi ro sức khỏe, đặc biệt là trong những chuyến đi dài.

Ngày càng nhiều người dành thời gian dài trên vô lăng, đặc biệt là các tài xế xe dịch vụ hay đường dài.

Theo nghiên cứu, việc ngồi lâu có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khác như bệnh tim mạch và ung thư lên đến 20%. Hơn nữa, tác hại này có thể tích lũy theo thời gian, dẫn đến tình trạng yếu cơ chân và cơ mông, góp phần vào tình trạng béo phì. Ngoài ra, ghế ô tô thường không thoải mái và thiếu hỗ trợ thắt lưng, khiến cột sống bị căng thẳng và có thể dẫn đến thoái hóa đĩa đệm.

Để giảm thiểu tác động tiêu cực của việc ngồi lâu trong ô tô quá lâu, người lái nên chủ động vận động. Trong các giờ nghỉ, hãy dành ít nhất 5 phút để đứng dậy, duỗi người và đi bộ một chút. Một số tài xế xe tải thậm chí mang theo dây kháng lực để tập luyện nhanh chóng trong thời gian nghỉ.

Ngoài ra, việc điều chỉnh vị trí ngồi trong ô tô cũng rất quan trọng. Nâng cao ghế để xương chậu cao hơn đầu gối có thể giúp ngăn ngừa đau lưng. Đảm bảo cánh tay gập ở góc 90 độ và nghiêng ghế một chút về phía sau cũng giúp giảm áp lực lên cột sống. Nếu thường xuyên lái xe lâu, hãy xem xét đầu tư vào một chiếc gối hỗ trợ thắt lưng.

Đừng quên chỉnh vị trí ghế ngồi sao cho thoải mái nhất.

Cuối cùng, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Việc ngồi nhiều đã làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, và chế độ ăn uống kém chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Thay vì mua đồ ăn vặt tại trạm xăng, hãy chuẩn bị sẵn thực phẩm lành mạnh trước khi bắt đầu chuyến đi. Điều này không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn giúp người lái xe tỉnh táo hơn trên đường.

Việc chăm sóc sức khỏe trong những chuyến đi dài là điều cần thiết để bảo vệ cơ thể khỏi những tác động tiêu cực của việc ngồi lâu.