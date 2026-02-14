5 mẹo giúp tài xế lái xe đường dài cả vài trăm cây số vẫn không mệt

Mỗi dịp Lễ, Tết, nhiều tài xế phải cầm lái liên tục hàng trăm cây số để đưa gia đình về quê hoặc đi du lịch. Những hành trình dài trong điều kiện giao thông đông đúc, đi đường đèo núi hoặc thời tiết thất thường dễ khiến người lái mệt mỏi, giảm tập trung. Trong khi hành khách, nhất là người già, trẻ nhỏ lại dễ bị say xe.

Lái xe đường dài cần nhiều "mẹo" mà các tài xế cần biết. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Thực tế cho thấy, lái xe đường dài không chỉ cần tay lái vững mà còn đòi hỏi kinh nghiệm, sự chuẩn bị và cách vận hành xe hợp lý. Từ việc giữ tư thế ngồi đúng, duy trì nhịp lái ổn định cho đến sắp xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tất cả đều góp phần giúp tài xế giữ sức bền, đảm bảo an toàn và mang lại sự thoải mái cho cả chuyến đi.

Dưới đây là 5 điểm cần chú ý để những chuyến đi dài hàng trăm km trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn:

1. Ưu tiên lựa chọn xe phù hợp cho hành trình dài

Một chiếc xe vận hành ổn định, phù hợp là người bạn đồng hành tin cậy cho mỗi chuyến hành trình dài. Các chuyên gia giàu kinh nghiệm cho rằng, nên lựa chọn các mẫu xe gầm cao, khoang nội thất rộng rãi như SUV 5-7 chỗ hoặc bán tải.

Vị trí ngồi cao của các dòng xe này giúp tài xế có tầm quan sát thoáng, dễ bao quát tình huống phía trước, từ đó giảm áp lực khi cầm lái trong thời gian dài. Không gian cabin rộng cũng cho phép người lái và hành khách điều chỉnh tư thế ngồi linh hoạt, hạn chế mỏi lưng, đau chân sau nhiều giờ di chuyển.

Bên cạnh đó, các dòng xe này thường có khoang hành lý lớn, phù hợp cho những chuyến đi Lễ, Tết phải mang theo nhiều đồ đạc mà không làm chật không gian sinh hoạt trong xe. Đặc biệt, sự thông thoáng của khoang cabin giúp giảm cảm giác bí bách, hạn chế say xe - yếu tố thường khiến cả tài xế lẫn hành khách nhanh xuống sức trên những cung đường dài.

Những chiếc xe gầm cao đời mới với không gian rộng rãi luôn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho những chuyến đi đường dài. Ảnh: VW

2. Điều chỉnh tư thế ngồi "ngược thói quen” một chút

Vị trí ngồi đúng giúp tài xế giữ tư thế thoải mái, giảm mỏi lưng và cổ, duy trì sự tập trung, phản xạ tốt hơn, từ đó hạn chế mệt mỏi và nâng cao an toàn khi lái xe đường dài.

Các "tài già" cho rằng, khi lái xe đường trường, nên hạ ghế thấp hơn và ngả lưng nhẹ so với lúc đi phố. Tư thế này giúp tầm nhìn hướng xa, giảm mỏi mắt, đồng thời cơ thể ít bị căng cứng. Trên những đoạn đường đẹp, ít phức tạp, có thể linh hoạt thay đổi cách cầm vô-lăng để giảm áp lực cho vai và tay.

3. Tránh ôm làn trái trên cao tốc

Khi di chuyển trên cao tốc, việc hạn chế bám làn trái sát dải phân cách là kinh nghiệm quan trọng giúp tài xế lái xe nhàn hơn và an toàn hơn.

Làn trái thường xuất hiện dày đặc vạch sơn, đinh phản quang và dải phân cách cứng, dễ gây chói mắt, mỏi mắt khi phải quan sát liên tục trong thời gian dài. Không gian xử lý tình huống ở làn này cũng hẹp, khiến người lái luôn trong trạng thái căng thẳng, nhất là khi gặp xe chạy tốc độ cao hoặc vượt gấp.

Trong khi đó, di chuyển ở làn thứ hai mang lại tầm nhìn cân bằng hơn, ít áp lực từ dải phân cách và có nhiều phương án xử lý khi xảy ra tình huống bất ngờ như xe phía trước giảm tốc, vật cản rơi trên đường. Cách chọn làn hợp lý giúp tài xế duy trì nhịp lái ổn định, giảm stress và hạn chế mệt mỏi trên những chặng đường dài.

4. Mẹo lấy lái, "chém cua" ở các đoạn đường cong

Việc đánh lái gấp hoặc liên tục, đặc biệt trên các đoạn đường quanh co, không chỉ khiến xe mất độ êm ái mà còn dễ gây cảm giác nôn nao, khó chịu cho hành khách. Thực tế cho thấy, dù cùng di chuyển trên một cung đường, có tài xế phải xoay vô lăng liên tục, trong khi người có kinh nghiệm biết cách căn chỉnh quỹ đạo hợp lý để giảm số lần đánh lái, giúp xe vận hành mượt mà hơn.

Theo chia sẻ của nhiều “tài già”, khi vào cua trái nên chủ động cho xe áp sát tim đường, còn với cua phải thì bám nhiều về phía rìa đường. Cách xử lý này giúp mở rộng bán kính vòng cua, hạn chế lực ly tâm tác động lên người ngồi trong xe, từ đó giảm đáng kể nguy cơ say xe.

Dù vậy, kỹ thuật này chỉ nên áp dụng khi đảm bảo tầm quan sát tốt và tuyệt đối tuân thủ luật giao thông. Tài xế không được đè vạch liền, lấn làn hay “chém cua” quá mức, bởi chỉ một chút chủ quan cũng có thể dẫn đến tình huống nguy hiểm cho xe đối diện.

Lấy lái, 'chém' cua hợp lý có thể giúp lái xe và hành khách đỡ mệt, nhất là đi đường đèo núi. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

5. Lên lộ trình khoa học, chủ động điểm dừng nghỉ

Thực tế, một hành trình an toàn không được đo bằng tốc độ về đích, mà bằng khả năng người lái duy trì thể trạng và tinh thần ổn định suốt chuyến đi. Biết lắng nghe cơ thể, nghỉ đúng lúc, đúng chỗ chính là kinh nghiệm then chốt giúp những chuyến đi đường dài trở nên nhẹ nhàng, thoải mái và an toàn hơn cho cả người lái lẫn hành khách.

Thông thường, tài xế không nên cố cầm lái liên tục quá 150 km hoặc khoảng 3 giờ liền. Việc chủ động dừng nghỉ theo chặng giúp cơ thể kịp thời hồi phục, mắt và não được thư giãn, đồng thời có thời gian kiểm tra nhanh tình trạng phương tiện, hạn chế tình trạng mệt mỏi tích tụ dẫn đến buồn ngủ và mất tập trung.

Những mẹo nhỏ này không đòi hỏi kỹ năng phức tạp, nhưng nếu áp dụng đúng và đều đặn, tài xế hoàn toàn có thể chinh phục những hành trình dài hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số một cách nhẹ nhàng và an toàn hơn.