Chuẩn bị gì để lái xe trở lại thành phố sau Tết an toàn, đỡ 'dính' tắc đường

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển ngược về các thành phố lớn tăng vọt khiến các tuyến cửa ngõ luôn rơi vào cảnh đông đúc, thậm chí tắc nghẽn kéo dài, gây mệt mỏi và ám ảnh với nhiều người. Để đưa gia đình trở lại thành phố an toàn và thuận lợi hơn, người lái xe cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thời điểm xuất phát, phương tiện và tâm lý.

Cảnh ùn tắc kéo dài sau kỳ nghỉ Tết khiến nhiều người mệt mỏi, ám ảnh. Ảnh: Đình Hiếu

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài đến hết ngày 22/2 (mùng 6 Tết). Tuy nhiên ngay từ lúc này, nhiều gia đình đang lên kế hoạch chuẩn bị “khăn gói” quay về thành phố, trở lại với công việc và nhịp sinh hoạt thường nhật.

Nếu phải lái xe để đưa gia đình trở lại thành phố, bạn nên ghi nhớ một số kinh nghiệm sau đây:

Kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện

Khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, tình trạng phương tiện dồn về các cửa ngõ thường xảy ra gần như cả ngày, kể cả trong giờ thấp điểm. Việc phải "nhích" từng mét trong thời gian dài có thể khiến động cơ nóng lên bất thường, thậm chí chết máy giữa đường, vừa mất thời gian vừa gây thêm ùn tắc. Vì vậy, trước khi khởi hành, việc kiểm tra tổng thể tình trạng xe là bước không thể bỏ qua.

Tương tự như mỗi chuyến đi xa, bạn cần rà soát các hạng mục cơ bản như lốp, phanh, ắc quy, nước làm mát, nước rửa kính và hệ thống đèn để đảm bảo xe đang trong trạng thái vận hành tối ưu. Một vài phút “soi” kỹ những chi tiết này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ gặp sự cố khi phải di chuyển trong dòng xe đông đặc.

Bên cạnh đó, hãy đổ đầy nhiên liệu hoặc sạc pin đầy đối với xe điện trước khi lên đường. Việc cạn nhiên liệu giữa cao tốc hoặc phải vòng tìm trạm xăng trong lúc đường đang ùn tắc không chỉ bất tiện mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sự chuẩn bị đầy đủ sẽ giúp hành trình trở lại thành phố diễn ra trôi chảy và an toàn hơn.

Cân nhắc thời điểm xuất phát, tránh khung giờ cao điểm

Nhiều gia đình thường muốn tận dụng trọn vẹn ngày nghỉ cuối cùng của kỳ Tết, nên có xu hướng khởi hành vào buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng. Khi hàng vạn phương tiện cùng đổ dồn về thành phố trong một khoảng thời gian ngắn, các cửa ngõ lập tức rơi vào trạng thái quá tải, dẫn tới ùn tắc kéo dài.

Theo dự báo, khung giờ từ 15h đến 21h ngày mùng 6 Tết sắp tới sẽ là thời điểm cao điểm nhất. Vì vậy, nếu không bị ràng buộc về thời gian, bạn nên điều chỉnh lịch trình để tránh “giờ vàng ùn tắc”. Xuất phát trước hoặc sau một ngày có thể giúp hành trình thông thoáng hơn, giảm áp lực cho người lái và tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển.

Thường xuyên tra cứu và tham khảo lộ trình từ các ứng dụng dẫn đường. Ảnh minh hoạ

Chọn lộ trình linh hoạt, thường xuyên tra cứu các ứng dụng dẫn đường

Việc lựa chọn lộ trình phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng khi trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết. Thay vì cố bám theo các trục đường chính, nơi thường xuyên quá tải, bạn hoàn toàn có thể chọn những tuyến phụ hoặc đường vòng ít áp lực hơn, dù quãng đường có thể dài thêm đôi chút nhưng thời gian di chuyển lại ngắn hơn đáng kể.

Trong quá trình di chuyển, đặc biệt khi sắp đến các nút giao hoặc điểm rẽ, hãy chủ động cập nhật tình hình giao thông qua radio hoặc các ứng dụng điều hướng như Google Maps, VietMap hay iCar...

Những công cụ này cho phép bạn nắm bắt kịp thời các điểm ùn ứ để tối ưu hóa lộ trình, tránh chui vào “điểm nóng” giao thông không cần thiết. Đồng thời, luôn tuân thủ hướng dẫn phân luồng của lực lượng chức năng, bởi đây là thời điểm các tuyến cửa ngõ thường xuyên được điều tiết để giảm tải cho từng khu vực.

Liên tục kiểm tra nhiệt độ của động cơ

Trong điều kiện vận hành bình thường, kim báo nhiệt độ động cơ luôn ổn định ở khu vực giữa mức C (Cold) và H (Hot). Nhưng khi phải “bò” số thấp hàng giờ trong đám đông xe cộ, đặc biệt khi hệ thống làm mát bị thiếu nước, rò rỉ, kim nhiệt có thể từ từ leo lên sát mức H.

Kim nhiệt chỉ cao bất thường là dấu hiệu cảnh báo chiếc xe đang bị quá nhiệt và cần dừng lại ngay. Ảnh: Otohui

Đây là dấu hiệu cảnh báo rất quan trọng, bởi nếu tài xế không xử lý kịp thời, động cơ có thể bị bó máy, thậm chí dẫn tới cháy khoang động cơ trên đường. Do vậy, cần liên tục "liếc mắt" kiểm tra nhiệt độ động cơ khi lái xe.

Ngay khi nhận thấy kim nhiệt tăng bất thường, bạn nên chủ động tấp xe sát lề đường, bật đèn cảnh báo và tắt máy để đảm bảo an toàn. Sau đó, mở nắp capo cho khoang động cơ thoát nhiệt tự nhiên. Thông thường cần khoảng 10–20 phút để động cơ nguội bớt, tùy mức độ quá nhiệt.

Khi đã an toàn, bạn có thể kiểm tra và bổ sung nước làm mát; trong trường hợp khẩn cấp, có thể dùng tạm nước lọc để xe tiếp tục vận hành đến nơi sửa chữa. Việc dừng lại sớm vài phút sẽ giúp bạn tránh được rất nhiều rủi ro nghiêm trọng hơn.

Giữ khoảng cách an toàn, không đi kiểu "điền vào chỗ trống"

Dù chuẩn bị kỹ đến đâu, việc "dính" tắc đường khi trở lại thành phố vẫn không chừa một ai. Khi rơi vào tình thế này, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Sự sốt ruột hay nôn nóng hoàn toàn không giúp bạn di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn dễ dẫn đến sai sót.

Hãy luôn duy trì khoảng cách an toàn, bởi trong dòng xe chen chúc, phương tiện phía trước có thể phanh gấp bất cứ lúc nào. Chỉ một giây thiếu tập trung, bạn rất dễ đâm vào đuôi xe trước và trong trường hợp đó, lỗi hoàn toàn thuộc về bạn.

Việc phanh gấp liên tục cũng là điều nên tránh. Không chỉ khiến xe phía sau bất ngờ và có thể đâm trúng bạn, hành động này còn làm dòng phương tiện thêm hỗn loạn và khiến hành khách trên xe mệt mỏi sau một ngày di chuyển dài. Những cú giật cục liên tục rất dễ gây say xe, đặc biệt với trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Một thói quen xấu phổ biến trong lúc đường đông là kiểu chạy “điền vào chỗ trống”, hễ thấy khoảng hở ở làn bên cạnh là lập tức đổi làn, thậm chí tạt đầu những xe khác để cố nhích lên vài mét. Có người còn liều chạy vào làn khẩn cấp hoặc lấn sang phần đường dành cho xe máy.

Thực tế cho thấy những hành động này không giúp tiết kiệm thời gian, mà ngược lại còn làm tăng nguy cơ va chạm và khiến ùn tắc thêm nặng nề. Giữ đúng làn, đi đều và nhẫn nại luôn là cách di chuyển hiệu quả và an toàn nhất trong tình huống này.

Lời khuyên của những lái xe có kinh nghiệm là hãy bình tĩnh, cố gắng đi đúng làn đường và chỉ chuyển làn khi thực sự cần thiết, tránh gây ức chế cho những người tham gia giao thông xung quanh.