Ngày càng nhiều người e dè với ô tô gầm thấp như Hyundai Accent

Xu hướng thích xe gầm cao

Xu hướng người tiêu dùng chuyển hướng từ xe gầm thấp như Hyundai Accent sang các dòng xe gầm cao như Mitsubishi Xpander đang trở nên rõ rệt trong vài năm gần đây. Những thay đổi trong nhu cầu di chuyển - đặc biệt ở các thành phố lớn tại Việt Nam, đã tạo ra làn sóng lựa chọn mới.

Phải nhắc lại, Hyundai Accent từng được ưa chuộng nhờ giá thành hợp lý và thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong phố thị. Tuy nhiên, thị hiếu đang thay đổi mạnh mẽ khi khách hàng dần đánh giá cao các đặc tính tiện lợi của dòng xe gầm cao, khiến các mẫu sedan như Accent bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ vững vị thế.

Một khảo sát trên diễn đàn otosaigon.com về thị hiếu chọn xe gầm cao hay gầm thấp. (Ảnh chụp màn hình)

Các bình luận trên diễn đàn mạng cho thấy một xu hướng rõ ràng khi nhiều người dùng Việt Nam dần chuyển từ xe gầm thấp sang xe gầm cao. Tài khoản TheShinichi chia sẻ rằng, sau một năm lái sedan, anh đã bắt đầu thích xe gầm cao. Tài khoản Mr Tran cũng đồng tình khi nói: “Khởi đầu của em là thấp, qua thời gian sau chuyển qua cao”, ám chỉ một lộ trình nâng cấp dần dần từ dòng xe thấp lên dòng xe cao, phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân theo thời gian.

Một trong những lý do chính khiến nhiều người thích xe gầm cao là khả năng di chuyển an toàn trên địa hình phức tạp ở Việt Nam. Tài khoản Saigon 2023 khẳng định: “Gầm cao máy thoáng, không sợ ngập nước”, nhấn mạnh lợi thế của xe gầm cao trong các tình huống ngập nước phổ biến ở các thành phố lớn. Điều này cũng được Red Sun đồng tình: “Thông thường, mới mua xe lần đầu thì khoái gầm thấp. Đi gầm thấp rồi, được qua trải nghiệm gầm cao các loại đường, thì lại khoái gầm cao”.

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng xe gầm thấp đem lại cảm giác lái an toàn và ổn định. Tài khoản NguyenTrungTuyen nhận xét: “Khi lái xe gầm thấp, cảm giác lái và cảm thấy độ an toàn OK hơn. Nhưng như đường xá ở VN mình thì chọn gầm cao cho lành”. Ở đây, anh nhấn mạnh ưu điểm cảm giác lái của xe gầm thấp trong môi trường thành thị, nhưng vẫn thừa nhận rằng xe gầm cao là lựa chọn thực tế hơn với đường sá ở Việt Nam.

Một số người dùng khác, như nvhungtg chủ yếu lái xe trong thành phố và hiện đang dùng xe gầm thấp, vẫn bày tỏ sự thích thú khi được trải nghiệm xe gầm cao của bạn bè: “Hiện đang đi gầm thấp, nhưng khi đi xe bạn gầm cao vẫn thấy sướng hơn”. Điều này phản ánh xu hướng chung của người dùng: Dù hài lòng với sự tiện lợi của xe gầm thấp, họ vẫn bị thu hút bởi sự thoải mái và tự do mà xe gầm cao mang lại khi di chuyển trên các loại địa hình phức tạp.

Xe Hyundai Accent gầm thấp.

Xe gầm cao lợi đủ đường

Nhìn chung, các phản hồi này không chỉ phản ánh thị hiếu cá nhân mà còn cho thấy sự thích nghi của người tiêu dùng Việt với điều kiện giao thông thực tế, nơi mà xe gầm cao đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên vì tính linh hoạt và khả năng vượt địa hình tốt hơn.

Yếu tố đầu tiên tác động đến xu hướng này là hạ tầng giao thông Việt Nam. Mặc dù các thành phố lớn đã có nhiều cải tiến về đường sá, nhưng tình trạng ngập nước, đường xấu vẫn phổ biến ở nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó, dòng xe gầm cao như SUV và crossover trở thành sự lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng vượt địa hình tốt và giảm thiểu thiệt hại cho xe. Xe gầm cao giúp người lái cảm thấy tự tin hơn khi đối mặt với các tình huống bất ngờ trên đường, từ ổ gà đến những đoạn ngập úng mà xe gầm thấp khó có thể vượt qua an toàn.

Không chỉ về khả năng di chuyển trên địa hình phức tạp, xe gầm cao còn được ưa chuộng vì mang lại tầm quan sát rộng và cảm giác an toàn. Với vị trí ngồi cao, người lái dễ dàng quan sát xung quanh, giúp giảm bớt áp lực trong các tình huống giao thông đông đúc, nơi mọi động thái từ phương tiện xung quanh cần được chú ý kỹ lưỡng.

Ngoài ra, xe gầm cao được đánh giá là mang lại sự thoải mái cho cả gia đình khi cần di chuyển xa, nhất là những chuyến đi ngoại ô hay về quê. Với không gian nội thất rộng rãi hơn và khoang hành lý lớn, các mẫu xe như SUV và crossover không chỉ hỗ trợ di chuyển cá nhân mà còn lý tưởng cho các gia đình đông người. Các chuyến du lịch cuối tuần trở nên tiện lợi hơn khi hành khách có thêm không gian thư giãn, và hành lý có thể xếp gọn gàng trong khoang chứa rộng rãi, điều mà nhiều mẫu sedan nhỏ không thể đáp ứng được.

Xe Mitsubishi Xpander gầm cao.

Trong khi đó, giá cả của các mẫu xe gầm cao đã dần trở nên cạnh tranh hơn, không còn quá đắt đỏ như trước. Các hãng xe đã nỗ lực cung cấp nhiều tùy chọn trong phân khúc SUV và crossover giá rẻ, giúp nhiều người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận mà không phải chịu áp lực tài chính lớn. Điều này tạo thêm động lực cho người tiêu dùng chuyển hướng từ sedan sang các dòng xe gầm cao, khi họ cảm thấy mức giá bỏ ra là xứng đáng với tiện ích mà mình nhận được.

Dòng xe sedan như Hyundai Accent, mặc dù vẫn có lợi thế về giá thành và khả năng vận hành tốt trong nội thành, nhưng dường như không đủ sức đáp ứng những yêu cầu mới mà khách hàng đang đặt ra. Các tiện ích mà xe gầm cao mang lại dường như phù hợp hơn với điều kiện giao thông và lối sống hiện đại. Trong bối cảnh các thành phố không ngừng phát triển, những chiếc xe gầm thấp có thể tiếp tục mất đi sức hấp dẫn và đối mặt với nguy cơ bị các dòng SUV và crossover “lấn sân” trong phân khúc tầm trung.

