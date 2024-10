Hyundai Accent bản số sàn có đủ dùng và dành cho khách chạy xe dịch vụ?

Hyundai Accent 2024 phiên bản số sàn là mẫu xe hướng đến khách hàng kinh doanh vận tải hoặc đơn giản là người thích sử dụng số sàn. So sánh với thế hệ trước, All New Accent dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm.

Cụ thể, xe sở hữu kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.485(mm). Chiều dài cơ sở 2.670mm, tăng thêm 70mm. Khoảng sáng gầm của xe ở mức 165mm. Những con số này mang đến cho All New Accent một không gian rộng rãi bậc nhất trong phân khúc.

Lazang xe sử dụng mâm xe kích thước 16 inches cùng lốp kích cỡ 205/55 R16 cho phiên bản cao cấp (các bản thấp hơn sử dụng lazang 15 inches cùng lốp kích cỡ 185/65R15). Tuy nhiên, Hyundai Accent 2024 phiên bản số sàn là mâm sắt đi kèm ốp mâm chứ không phải mâm đúc 15 inch như 2 phiên bản AT tiêu chuẩn và đặc biệt.

Không gian nội thất bên trong Hyundai Accent 2024 phiên bản số sàn sử dụng ghế bọc nỉ, đặc biệt là không trang bị màn hình giải trí. Việc trang bị màn hình giải trí từ hãng xe có thể gây tăng giá bán trong khi việc chủ xe tự trang bị các loại màn hình tháo xe hay Android sẽ chỉ có mức chi phí dưới 5 triệu đồng.

Nội thất của Accent mang phong cách tương tự như người anh em Elantra với thiết kế liền khối, hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan, dễ sử dụng kết hợp không gian rộng rãi. Vô-lăng vẫn đầy đủ các nút điều khiển nhưng hệ thống ga tự động Cruise Control đã không còn được trang bị.

Hàng ghế sau rộng rãi sẽ là điểm công Hyundai Accent 2024 phiên bản số sàn vì đây là nơi phục vụ hành khách, giúp tạo nên nguồn thu nhập cho chủ xe. All New Accent được giới thiệu tại Việt Nam trang bị động cơ xăng Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Khối động cơ này được trang bị kim phun kép, tích hợp hệ thống quản lý nhiệt thông minh, công nghệ cam thông minh CVVT cùng bơm nhiên liệu áp suất biến thiên. Buồng đốt của xe cũng được tối ưu cho tỉ số nén thích hợp, giúp chiếc xe đạt công suất cao mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu tối đa. Hộp số sàn 6 cấp hứa hẹn mang đến trải nghiệm mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu cho chủ sở hữu xe.

Accent thế hệ thứ 6 là sự thay đổi toàn diện từ thiết kế, kích thước nội ngoại thất, trang bị tiện nghi, hệ thống an toàn, động cơ - hộp số,… hứa hẹn sẽ lại là một mẫu xe bán chạy tại Việt Nam. Accent thế hệ hoàn toàn mới được phân phối với 4 phiên bản khác nhau và 7 lựa chọn màu sắc. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Đánh giá nhanh

Với sự lột xác ngoạn mục về thiết kế, bổ sung thêm tiện nghi đi cùng giá bán dễ tiếp cận, Hyundai Accent mới tự tin là mẫu B-sedan có thể đa dụng mục đích mua xe, sử dụng xe của người dùng. Nếu khách hàng có tài chính không quá dư dả, lần đầu mua xe hoặc mua xe để chạy dịch vụ, phiên bản Accent MT với danh sách tiện nghi đủ dùng sẽ là lựa chọn phù hợp.

Trong khi đó, bản AT tiêu chuẩn sẽ cho cảm giác lái nhàn nhã hơn. Riêng bản AT đặc biệt sở hữu hàng loạt các trang bị hấp dẫn như điều hòa tự động, cửa sổ trời, ghế bọc da cùng đầy đủ các tính năng an toàn hơn hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm vận hành đáng nhớ cho cả gia đình, những chuyến gặp gỡ đối tác hoặc khách hàng thường chạy đường xa.

Bảng giá niêm yết tất cả các phiên bản của dòng xe Hyundai Accent mới:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Hyundai Accent 1.5 MT 439 Hyundai Accent 1.5 AT 489 Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt 529 Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp 569

Nguồn: [Link nguồn]