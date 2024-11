Hyundai Accent 2025 có gì hấp dẫn người hâm mộ?

Phân khúc sedan cỡ nhỏ luôn thu hút sự chú ý lớn từ người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam, và trong số các mẫu xe mới, Hyundai Accent 2025 đang nổi bật với nhiều ưu điểm ấn tượng. Một trong những điểm cộng lớn nhất của Accent mới chính là mức giá niêm yết rất hấp dẫn, khiến nó trở thành lựa chọn sáng giá trong phân khúc.

Hiện tại, Accent 2025 có 4 phiên bản với mức giá niêm yết như sau: Accent 1.5 MT (439 triệu đồng), Accent 1.5 AT (489 triệu đồng), Accent 1.5 AT Đặc biệt (529 triệu đồng), và Accent 1.5 AT Cao cấp (569 triệu đồng). Với mức giá này, Accent hoàn toàn cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios và có giá thấp hơn đáng kể so với Honda City, tạo ra một lợi thế rõ rệt trong cuộc đua cạnh tranh.

Dù có giá bán hợp lý, Hyundai Accent 2025 không hề giảm bớt sức hút ở các yếu tố khác. Ngoại hình của mẫu xe này mang đậm thiết kế thể thao đầy lôi cuốn, kết hợp giữa sự mạnh mẽ, táo bạo và sự tinh tế mê hoặc. Accent có nhiều lựa chọn màu sắc bắt mắt, từ bạc, đỏ, đen, ghi vàng, đến xanh dương, vàng cát và trắng, mỗi màu sắc đều toát lên một vẻ đẹp riêng biệt, gây ấn tượng mạnh với người nhìn.

Ở phần đầu xe, Accent 2025 nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED hiện đại, dải đèn định vị tối giản và mặt calang cách điệu, tạo nên vẻ ngoài năng động và sang trọng. Thân xe được thiết kế với những đường gân dập nổi, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy táo bạo, mang đến một vẻ đẹp đầy sức sống. Tay nắm cửa mạ crôm sang trọng kết hợp cùng tính năng khóa thông minh Keyless Entry, trong khi gương chiếu hậu có thiết kế sắc nét và tích hợp tính năng chỉnh điện, gập điện, sấy gương và đèn báo rẽ.

Về phần dưới, Accent 2025 trang bị bộ vành hợp kim 16 inch với thiết kế chấu chéo thể thao, tạo điểm nhấn mạnh mẽ. Phần đuôi xe ấn tượng với cụm đèn hậu LED tinh tế, ăng-ten vây cá sơn đen và cản sau được thiết kế hoa văn kim cương độc đáo.

Bên trong không gian cabin, dù là một mẫu sedan hạng B, Accent 2025 vẫn đem đến cảm giác sang trọng và đầy tiện nghi. Nội thất nổi bật với màn hình thông tin kỹ thuật số 10.25 inch, hệ thống điều hòa tự động 1 vùng có chức năng làm mát nhanh cho ghế trước, cửa gió cho hàng ghế sau tích hợp cổng sạc Type C. Ngoài ra, xe còn trang bị sạc không dây và lẫy chuyển số sau vô lăng, mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện ích cho người dùng.

Một điểm đáng chú ý khác của Accent 2025 là khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Mẫu xe này được trang bị động cơ Smartstream 1.5L, cho công suất tối đa lên tới 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, giúp xe tăng tốc mượt mà và di chuyển linh hoạt. Accent 2025 còn có 3 chế độ vận hành khác biệt, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều điều kiện giao thông.

Đặc biệt, Hyundai Accent 2025 được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người lái. Gói an toàn này bao gồm các tính năng như: Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi RCCA, đèn pha tự động thích ứng HBA, hệ thống phòng tránh mở cửa an toàn SEW, camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến áp suất lốp và hệ thống an toàn 6 túi khí.

Tóm lại, với mức giá hợp lý, thiết kế nổi bật, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ấn tượng, Hyundai Accent 2025 thực sự là một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ như Toyota Vios và Honda City.

