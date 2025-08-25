Hyundai Elantra đời mới lộ thiết kế hầm hố, đậm chất tương lai

Hyundai Elantra thế hệ hiện tại đã ra mắt được 5 năm, nên việc Hyundai công bố một phiên bản thế hệ mới là điều không quá bất ngờ. Bởi mỗi thế hệ Hyundai Elantra trước đó cũng chỉ được sản xuất trong khoảng thời gian tương tự.

Cách đây ít ngày, hình ảnh render đầu tiên của Hyundai Elantra thế hệ tiếp theo (còn gọi là Hyundai Avante tại Hàn Quốc) với độ chính xác 90% đã mang đến cái nhìn sớm về mẫu sedan hạng C thế hệ thứ 8.

Và mới đây, loạt ảnh chạy thử mới từ Healer TV đã xác nhận mức độ chính xác gần như tuyệt đối của bức phác thảo đầu tiên về Hyundai Elantra thế hệ mới. Thiết kế của Elantra mới lấy cảm hứng từ mẫu xe concept Hyundai N Vision 74 - được xem là bản hiện đại hóa của chiếc Pony Coupe cổ điển.

Phía đầu xe là lưới tản nhiệt dạng chữ nhật, đèn LED ban ngày góc cạnh và dải đèn LED chạy ngang. Đèn pha chính sẽ được đặt ở phía dưới của cản trước. Điều này giúp Elantra mới có một vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính.

Bên thân xe Hyundai Elantra mới cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt. Cửa sổ sau vuông vức và cốp xe nhô cao hơn so với mẫu xe hiện tại, khiến phần đuôi xe tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ, làm người ta liên tưởng đến mẫu sedan điện Kia EV4 mới. Cụm đèn hậu sắc sảo hơn. Đèn phanh dọc mới.

Theo nguồn tin từ Healer TV, Hyundai Elantra mới còn được trang bị hệ thống PLEOS Connect với một màn hình trung tâm kích thước lớn - điều cũng được cho là sẽ hiện diện trên Tucson thế hệ mới, không có bảng đồng hồ lái truyền thống và có thêm một màn hình nhỏ/HUD dành cho người lái.

Korean Car Blog cho rằng Hyundai Elantra mới sẽ tiếp tục được cung cấp với động cơ tăng áp 1.6L 4 xi-lanh cùng phiên bản hybrid. Tại một số thị trường, người tiêu dùng còn có thêm lựa chọn phiên bản chạy bằng khí LPG. Mặc dù chưa có thông tin chính thức, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng vào sự xuất hiện của phiên bản Elantra N mới sau thành công của mẫu hiện tại.

Dự kiến, Hyundai Elantra thế hệ mới sẽ ra mắt vào năm sau tại thị trường Hàn Quốc.