Hyundai Accent "mất ngôi vương" nhưng vẫn doanh số vẫn áp đảo

Kết thúc năm 2023, Hyundai Accent dẫn đầu phân khúc sedan B với tổng cộng 17.452 xe được giao tới khách hàng, hơn gần 4000 xe so với Toyota Vios (với 13.512 xe). Năm 2024 cũng đã bắt đầu khá thuận lợi với Accent khi liên tiếp vượt trội về doanh số so với các đối thủ. Tuy nhiên mọi thứ thay đổi từ tháng 7/2024.

Toyota Vios được hãng sản xuất Nhật Bản giảm phí trước bạ 50% kết hợp tâm lý mua xe trước tháng "cô hồn" khiến doanh số đột biến, tăng gần 250% so với tháng 6. Chính vì thế, dù Hyundai Accent cũng tăng trưởng về doanh số, nhưng vẫn đành "ngậm ngùi" xếp vị trí số 2, chưa kể bản cập nhật mới từ tháng 6/2024 trên thị trường Việt Nam của sedan B Hàn Quốc khiến khách hàng cần một thời gian để "tìm hiểu", xem xét những đánh giá của những người đã sử dụng để quyết định mua hay không.

Hyundai Accent đời mới vừa trình làng tháng 6/2024.

Lợi thế về giá, tiếp tục giúp Vios duy trì vị trí số 1 phân khúc sedan B trong tháng 8/2024, dù đây là tháng mà người dân hạn chế mua xe mới. Sang tháng 9/2024, doanh số của Toyota Vios lại tiếp tục "bùng nổ" với kỷ lục doanh số tới 1842 xe được bán ra. Nguyên nhân là bởi vì Vios không chỉ được giảm phí trước bạ 50% theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP, lại được đại lý hỗ trợ 50% phí trước bạ. Mức khuyến mãi kép giúp giảm đáng kể chi phí của người mua khi lựa chọn Vios.

Vios đang tạm dẫn đầu phân khúc sedan B.

Tháng 9 còn là tháng doanh số Honda City tăng đột biến do cũng được giảm phí trước bạ theo Nghị định 109. Đây là mẫu xe nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người nhưng giá cao, nên tranh thủ mua khi được giảm phí trước bạ. Với 1590 xe được bán ra, Honda City xếp thứ 2 về doanh số phân khúc sedan B, vượt cả Hyundai Accent.

Doanh số Honda City tăng đột biến trong tháng 9/2024.

Trong khi đó, Hyundai Accent cũng nằm trong diện được giảm phí trước bạ theo Nghị định 109 nhưng đương nhiên sức hấp dẫn của "xe Nhật" vẫn mạnh mẽ hơn. Nên dù cũng gia tăng doanh số, nhưng mẫu xe Hàn vẫn đứng ở vị trí số 3 về doanh số phân khúc sedan B trong tháng 9.

Tuy vậy, tính cộng dồn từ đầu năm 2024 tới nay thì doanh số Hyundai Accent vẫn đạt 8200 xe, nhiều hơn hẳn so với doanh số Honda City (6111 xe). Trong khi đó, Toyota Vios đang tạm dẫn đầu với 8794 xe hơn gần 600 xe so với Accent. Và với 4 tháng còn lại của năm 2024 vẫn có rất nhiều cơ hội để Accent có thể bứt tốc bởi khoảng cách không quá lớn, trong khi đây là giai đoạn mà người dân mua xe nhiều nhất so với cả năm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]