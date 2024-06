Đây là 3 mẫu xe gầm thấp "được lòng" nhiều khách hàng Việt

Hyundai Accent (439 - 569 triệu đồng)

Hyundai Accent vừa ra mắt thế hệ hoàn toàn mới vào cuối tháng 5 vừa qua với 4 phiên bản 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp, giá bán dao động từ 439 - 569 triệu đồng.

Xe được nâng cấp toàn diện từ thiết kế, trang bị, khung gầm cho đến khả năng vận hành. So với thế hệ trước, Hyundai Accent mới dài hơn 95mm, rộng hơn 36mm, cao hơn 15mm. Kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485(mm). Chiều dài cơ sở 2.670mm, tăng thêm 70mm. Khoảng sáng gầm là 165mm.

Điểm nhấn ngoại thất nằm ở dải đèn định vị nằm ngang đầu xe. Đèn pha LED đặt thấp tích hợp và nối liền với lưới tản nhiệt. Đuôi xe góc cạnh với tạo hình dốc ngược về sau và cũng có dải LED định vị như phía trước. Cụm đèn hậu LED hình chữ L mới. Bên thân dập nổi với những đường gân tạo hình hầm hố và cơ bắp.

Bên trong nội thất xe có cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch với giao diện thay đổi theo chế độ lái. Màn hình cảm ứng giải trí 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn. Vô-lăng bọc da, thiết kế hai chấu, tích hợp nhiều phím điều khiển chức năng. Bản cao cấp tích hợp lẫy chuyển số sau vô-lăng. Ghế bọc da, tích hợp tính năng làm mát trên một số phiên bản. Hệ thống điều hòa tự động, cửa gió điều hòa ghế sau. Ở thế hệ mới, Accent 2024 trang bị cổng sạc USB-C cho hàng ghế trước và sau. Sạc không dây, khởi động xe từ xa.

Động cơ trên Accent 2024 là loại hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ cũ có thông số 100 mã lực và 132 Nm. Tùy chọn số sàn 6 MT hoặc vô cấp iVT phát triển từ CVT. Dẫn động cầu trước. Hệ thống lái trợ lực điện với bánh răng và tỷ số truyền biến thiên theo tốc độ.

Accent mới sở hữu gói an toàn SmartSense gồm những tính năng: cảnh báo và phòng tránh va chạm trước FCA, cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn LFA & LKA, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn tự động, cảnh báo mở cửa, cảnh báo người lái mất tập trung. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn tiêu chuẩn như: phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, điều khiển hành trình, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí.

Toyota Vios (458 - 545 triệu đồng)

Toyota Vios sở hữu thiết kế trung tính và thực dụng. Lưới tản nhiệt hình thang đã bị loại bỏ và thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang 2 bên. Cản trước cũng được thiết kế lại và sơn đen. Đèn pha LED là trang bị tiêu chuẩn. Kích thước la-zăng vẫn giữ nguyên 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Sự thay đổi phía đuôi xe nằm ở phần cản sau, đèn hậu không có sự khác biệt so với bản cũ.

Khoang cabin của Toyota Vios mới sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như: màn hình trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da 3 chấu, hàng ghế 2 có khả năng gập 6/4 để gia tăng khoang hành lý, điều hòa tự động 2 vùng trên bản cao cấp và chỉnh tay trên bản cơ sở, đồng hồ Analog được thay thế bằng cụm đồng hồ Optitron hiện đại hơn,…

Toyota Vios được trang bị khối động cơ Dual i-VVT, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Hộp số xe tùy chọn loại sàn 5 cấp hoặc CVT.

Xe có nhiều trang bị cao cấp hỗ trợ lái, đáng chú ý nhất là gói an toàn Toyota Safety Sense. Bên cạnh đó là các tính năng an toàn quen thuộc như hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc,…

Honda City (559 -609 triệu đồng)

Honda City là dòng xe nổi bật và xếp hạng top đầu trong phân khúc sedan hạng B tại thị trường Việt Nam. Xe được phân phối với 3 phiên bản là G, L và RS, giá dao động từ 559-609 triệu đồng.

Kích thước dài x rộng x cao của Honda City tương ứng là 589 x 1.748 x 1.467 mm, chiều dài cơ sở 2.600mm, khoảng sáng gầm xe 134 mm. Thiết kế xe “thừa hưởng” khá nhiều dấu ấn nam tính từ các “đàn anh” Honda Civic và Honda Accord nhưng diện mạo City mới có thêm nét thể thao, mạnh mẽ và cá tính hơn.

Honda City sử dụng loại 4 xi-lanh dung tích 1,5L công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Hộp số vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố như sau: 7.29L/100km trong đô thị, 4.73L/100km ngoài đô thị và 5.68L/100km đường hỗn hợp.

Cả 3 phiên bản City 2024 đều được trang bị gói Honda Sensing gồm các tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, thông báo xe phía trước khởi hành, đèn pha thích ứng tự động,… Cùng với đó là các trang bị an toàn cơ bản như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, hệ thống cân bằng điện tử VSA,…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]