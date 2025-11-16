Hyundai SantaFe Exclusive 2.5L 2025 mới chạy 3.600Km, được rao bán 950 triệu đồng

Một chiếc Hyundai SantaFe Exclusive 2.5L 2025 xuất hiện trên thị trường xe đã qua sử dụng với mức giá 950 triệu đồng sau khi di chuyển 3.600Km. Đây là tin rao đáng chú ý vì SantaFe 2025 mới mở bán chưa lâu, số xe lăn bánh thực tế còn rất ít, đa phần các tin trước đó chủ yếu là xe mới chưa đăng ký.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Chiếc SantaFe Exclusive 2.5L 2025 được rao sử dụng máy xăng 2.5L, dẫn động cầu trước, hộp số tự động và được lắp ráp trong nước. Xe mang ngoại thất màu trắng, nội thất đen - lựa chọn màu sắc dễ bán lại nhất ở dòng SantaFe. Với Odo chỉ 3.600Km, mức độ sử dụng có thể nói là gần như mới. Những xe có Odo thấp như vậy thường chỉ dùng chủ yếu để đi lại trong nội thành, chưa chịu nhiều hao mòn ở gầm, hệ truyền động hay khoang máy.

SantaFe 2025 thế hệ mới sở hữu ngoại hình vuông vức, trục cơ sở dài 2.815mm và không gian thực tế rộng hơn đáng kể so với đời trước. Dù phiên bản Exclusive không phải bản cao nhất, trang bị an toàn vẫn khá đầy đủ với gói Hyundai SmartSense, gồm cảnh báo và phòng tránh va chạm, giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, hệ thống hỗ trợ chạy theo xe phía trước và kiểm soát hành trình thích ứng.

Ảnh thực tế chiếc xe được rao bán.

Giá 950 triệu đồng cho một chiếc lăn bánh 3.600Km cho thấy SantaFe 2025 bắt đầu “đi vào quỹ đạo” của thị trường xe cũ, tức chỉ sau vài nghìn Km xe có thể giảm khoảng một phần đáng kể so với giá lăn bánh ban đầu. Khi chủ cũ chịu phần khấu hao này, người mua ở thời điểm hiện tại sẽ hưởng lợi vì chỉ cần thanh toán mức thấp hơn nhưng vẫn có được xe gần như mới, đầy đủ bảo hành chính hãng.

Nhìn chung, với mức giá 950 triệu đồng, mẫu SantaFe 2025 đã chạy 3.600Km này mở ra lựa chọn hợp lý cho người dùng đang tìm một chiếc SUV 7 chỗ đời mới, thiết kế hiện đại, rộng rãi và an toàn nhưng vẫn tiết kiệm được một khoản so với xe mới chính hãng.