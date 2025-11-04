Rolls-Royce Phantom EWB 6.7 V12 2022 được rao bán giá 63,5 tỷ đồng

Một chiếc Rolls-Royce Phantom EWB 6.7 V12 2022 vừa xuất hiện trên một trang rao vặt ô tô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ giá bán “gây choáng” lên tới 63,5 tỷ đồng, mà nó còn đặc biệt vì là mẫu xe mới hoàn toàn, được đăng bán bởi một garage chứ không phải người dùng cá nhân.

Tin rao bán xe. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bối cảnh thị trường ô tô đang sôi động với hàng loạt mẫu xe vài trăm triệu đến vài tỷ, sự xuất hiện của một chiếc sedan gần 64 tỷ đồng như Phantom EWB mang lại cảm giác vượt xa mọi chuẩn mực về giá trị vật chất và đẳng cấp. Bài đăng không thể hiện rõ chủ xe hiện là ai, nhưng rõ ràng không phải là một người tầm thường.

Rolls-Royce Phantom từ lâu đã được xem là “đỉnh cao của sự xa xỉ”, và bản EWB (Extended Wheelbase) chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Xe sở hữu chiều dài trục cơ sở lớn hơn bản tiêu chuẩn, mang đến không gian nội thất như một khoang hạng nhất di động. Màu sơn đen sâu thẳm kết hợp cùng nội thất vàng sang trọng tạo nên vẻ quyền uy, đậm chất quý tộc - một phối màu thường chỉ xuất hiện trên những chiếc xe dành cho giới thượng lưu thực thụ.

Một vài ảnh thực tế chiếc xe được rao bán. (Ảnh chụp màn hình)

Bên trong, mọi chi tiết đều được chế tác thủ công tỉ mỉ, từ bề mặt da cao cấp cho đến các chi tiết ốp gỗ tự nhiên và mạ kim loại tinh xảo. Khoang hành khách phía sau là không gian riêng tư, yên tĩnh, nơi người ngồi có thể tận hưởng trọn vẹn sự êm ái và đẳng cấp mà chỉ Rolls-Royce mới mang lại. Hệ thống cách âm, ghế chỉnh điện đa hướng, tủ lạnh mini, rèm điện, đèn trần “starlight” mô phỏng bầu trời đêm, tất cả kết hợp để tạo ra một trải nghiệm di chuyển gần như hoàn hảo.

Dưới nắp ca-pô, Phantom EWB 2022 trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.7L, truyền sức mạnh tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AWD, mang lại khả năng vận hành mượt mà nhưng đầy uy lực. Đây không phải là chiếc xe dành cho tốc độ, mà là biểu tượng của quyền lực, dành cho những người đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công và muốn khẳng định vị thế bằng phương tiện di chuyển của mình.

Trong hàng ngàn tin rao xe trên thị trường, chiếc Rolls-Royce Phantom EWB 2022 nổi bật như một biểu tượng của sự xa hoa và khác biệt tuyệt đối. Với mức giá 63,5 tỷ đồng, đây gần như là chiếc xe đắt nhất từng xuất hiện trên nền tảng rao vặt.