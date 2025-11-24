Nhiều tin rao bán Mitsubishi Xpander Cross 2023 giá tốt

Mitsubishi Xpander Cross 2025 đã chính thức về Việt Nam với giá 699 triệu đồng, tương đương mức niêm yết của Xpander Cross 2023 khi mẫu này ra mắt cách đây hai năm (698 - 703 triệu đồng tùy màu). Việc mẫu 2025 xuất hiện sớm tạo hiệu ứng rõ rệt trên thị trường xe cũ: nhiều chủ xe Xpander Cross 2023 bắt đầu rao bán lại với mức giá mềm hơn so với giai đoạn giữa năm.

Một vài tin rao bán Xpander Cross 2023.

Nhìn vào các tin rao hiện tại, có thể thấy mức giá phổ biến xoay quanh 565 - 575 triệu đồng tùy theo số Km sử dụng và tình trạng xe. Chẳng hạn, một chiếc Xpander Cross 2023 chạy 66.000Km tại Bình Dương đang được chào bán 565 triệu đồng. Chủ xe mô tả lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, cam kết không đâm đụng và không ngập nước. Odo cao hơn mặt bằng chung nhưng mức giá bù lại khá cạnh tranh, phù hợp với người mua ưu tiên chi phí.

Tại Hà Nội, một tin rao khác cho thấy một chiếc Xpander Cross 2023 màu cam - đen với Odo khoảng 60.00Km đang được rao ở mức 570 triệu đồng. Xe có biển Hà Nội, tả tình trạng khung gầm và hộp số nguyên bản. Màu cam - đen vốn không quá phổ biến nên mức giá nhỉnh hơn so với phiên bản màu đồng hoặc đen.

Cũng tại Hà Nội, thêm một lựa chọn nữa cho người mua xe gia đình: Một chiếc Xpander Cross 2023 màu đen chạy 50.000Km được chào bán ở mức 575 triệu đồng. Xe thuộc sở hữu cá nhân, Odo thấp hơn hai chiếc kể trên nên giá nhỉnh hơn đôi chút. Người bán cũng đề cập khả năng hỗ trợ ngân hàng tối đa 70%, phù hợp với nhóm khách hàng muốn mua trả góp.

Ảnh thực tế một chiếc Xpander Cross cũ được rao bán.

Điểm chung của các tin rao Xpander Cross 2023 ở thời điểm này là biên độ giảm giá khá rõ rệt so với đầu năm. Khi đặt cạnh giá xe mới 2025 ở mức 699 triệu đồng, các xe đời 2023 trở thành lựa chọn cân bằng giữa giá trị sử dụng và chi phí bỏ ra, đặc biệt khi Xpander Cross vốn nổi tiếng ở khả năng giữ giá tương đối ổn so với mặt bằng xe MPV phổ thông.

Một yếu tố khiến thị trường xe cũ sôi động hơn nằm ở việc nguồn xe 7 chỗ cỡ nhỏ nhập khẩu không thực sự dồi dào. Xpander Cross được nhiều người ưu tiên nhờ hệ thống treo nâng cấp so với Xpander tiêu chuẩn, khoảng sáng gầm cao và dáng SUV mạnh mẽ hơn. Ngay cả phiên bản chạy nhiều cũng vẫn giữ được điểm cộng về độ bền và chi phí sử dụng thấp.

Ở góc nhìn của người mua xe cũ, mức giá hiện tại của Xpander Cross 2023 được xem là hợp lý, thậm chí tốt hơn dự kiến khi mẫu 2025 vừa cập bến. Với ngân sách quanh 560 - 575 triệu đồng, khách hàng có thể tiếp cận một mẫu MPV lai SUV nhập khẩu, tiết kiệm nhiên liệu, không gian rộng và chi phí bảo dưỡng dễ chịu.

Nếu xu hướng này tiếp tục, nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện thêm các tin rao mới trong thời gian tới, đặc biệt khi người dùng có xu hướng “lên đời” sang bản 2025. Đây là giai đoạn phù hợp để cân nhắc mua Xpander Cross 2023.