Những ưu điểm nổi bật của Mitsubishi Xpander khi so kè các đối thủ

Mitsubishi Xpander hiện phân phối với 3 phiên bản khác nhau. Xe có giá niêm yết dao động từ 568-659 triệu đồng. Đây là mức giá dễ tiếp cận với ai đang cần mua dòng xe MPV 7 chỗ ngồi. Bên cạnh ưu thế về giá bán, Xpander cũng có loạt ưu thế khác.

Về ngoại thất

Xpander 2026 được thiết kế lại theo hướng hiện đại và mạnh mẽ hơn với lưới tản nhiệt cùng cản trước/sau hầm hố. Phần đầu xe nổi bật với ngôn ngữ Dynamic Shield cứng cáp, kết hợp hệ thống đèn T-shape đặc trưng áp dụng cho cả cụm đèn trước và sau, tạo sự đồng bộ và sắc nét. Công nghệ LED thấu kính giúp tăng khả năng hội tụ ánh sáng, cải thiện hiệu quả chiếu sáng, trong khi đèn ban ngày tích hợp báo rẽ mang đến diện mạo hiện đại hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống treo được MMV nâng cấp toàn diện, giúp xe vận hành êm ái nhưng vẫn vững chắc, phù hợp nhiều điều kiện địa hình. Xe sử dụng bộ mâm 17 inch thiết kế đa chấu hai tông màu thể thao, kết hợp lốp 205/55 R17, góp phần tăng tính thẩm mỹ và độ ổn định. Khoảng sáng gầm 225 mm thuộc hàng tốt nhất phân khúc, giúp khả năng vượt địa hình vượt trội.

Phần đuôi xe gây ấn tượng với thiết kế chắc chắn hơn nhờ cửa cốp dày và cản sau mở rộng, tạo tổng thể cứng cáp, vững chãi. Tại Việt Nam, Xpander tiếp tục khẳng định vị thế “vua MPV phổ thông” với doanh số vượt trội; riêng nửa đầu năm 2025 đạt 8.187 xe, bỏ xa đối thủ xếp thứ hai là Toyota Veloz với 3.149 xe.

Về nội thất

Không chỉ nâng cấp ngoại thất, Mitsubishi Xpander 2026 còn được cải tiến đáng kể ở nội thất, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại hơn.

Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí 10 inch, táp-lô và ốp cửa bọc da, vô lăng thiết kế mới tích hợp chất liệu cao su giảm chấn giúp vận hành êm ái hơn trên địa hình xấu. Xe được trang bị cụm điều hòa mới, bệ tựa tay trung tâm cùng khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Đáng chú ý, phanh tay cơ đã được thay thế bằng phanh điện tử đi kèm chức năng giữ phanh tự động, tăng tính tiện lợi khi sử dụng.

Khoang hành khách tiếp tục là điểm mạnh với hàng ghế thứ hai rộng rãi cho ba người, có tựa đầu, khả năng ngả lưng thoải mái và trượt linh hoạt để tối ưu không gian cho hàng ghế thứ ba. Hàng ghế này còn được bổ sung bệ tựa tay tích hợp hộc để cốc và hai cổng sạc USB Type A và Type C.

Hàng ghế thứ ba cũng được cải thiện đáng kể về không gian, đủ rộng cho cả hành khách cao trên 1m70, mang lại sự thoải mái trong những hành trình dài và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình.

Về vận hành và an toàn

Mitsubishi Xpander 2026 tiếp tục sử dụng động cơ MIVEC 1.5L cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước, đảm bảo khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Hệ thống giảm chấn được nâng cấp với van phuộc kích thước lớn, tương đương dòng xe hiệu suất cao, giúp xe vận hành êm ái và chắc chắn hơn.

Trong trải nghiệm thực tế, xe hạn chế rõ rệt hiện tượng nghiêng khi vào cua nhanh, đồng thời các dao động khi đi qua gờ được dập tắt nhanh chóng. Khoảng sáng gầm 225 mm cho khả năng lội nước tới 400 mm, mang lại sự linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình. Xpander 2026 cũng ghi điểm với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5L/100 km trên đường trường, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc mượt mà ngay cả khi chở đủ 7 hành khách.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển hành trình giúp việc lái xe nhàn hơn trên đường dài và hỗ trợ kiểm soát tốc độ hiệu quả. Bên cạnh đó là loạt tính năng an toàn như ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, kiểm soát lực kéo TCL, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, camera lùi, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, mang lại sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Đánh giá chung

Mitsubishi Xpander mang phong cách Dynamic Shield đặc trưng với lưới tản nhiệt chữ X, đèn LED sắc sảo và thiết kế thể thao, trong khi Toyota Veloz Cross trẻ trung hơn, Suzuki Ertiga trung tính, Kia Carens mang hơi hướng châu Âu còn Toyota Innova thiên về sự bền dáng truyền thống. Diện mạo tổng thể của Xpander ghi điểm nhờ ngoại hình khỏe khoắn, phù hợp thị hiếu người Việt. Về nội thất, Xpander nổi bật với không gian rộng rãi, thiết kế tối giản, dễ dùng và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto.

Tuy nhiên, Veloz Cross và Carens vượt trội về công nghệ và tiện nghi, trong khi Ertiga đơn giản còn Innova cao cấp và rộng hơn. Xét về vận hành, Xpander dùng động cơ 1.5L tương tự Veloz và Ertiga nên tiết kiệm nhiên liệu, trong khi Carens mạnh hơn nhưng tốn xăng hơn, còn Innova vận hành khỏe nhưng tiêu hao cao.

Mitsubishi Xpander sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật trong phân khúc, đặc biệt là động cơ 1.5L MIVEC giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả, đi kèm hộp số vận hành êm ái và mượt mà. Thiết kế ngoại thất mang phong cách thể thao, năng động, trong khi nội thất rộng rãi và hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu gia đình. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như hệ thống 45 ngăn chứa đồ, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, Bluetooth, camera lùi… mang lại trải nghiệm sử dụng tiện lợi.

Về nhược điểm, một số ý kiến cho rằng động cơ có dung tích nhỏ. Tuy nhiên trong thực tế phân khúc, Xpander vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu, cùng không gian nội thất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Nhìn chung, Xpander là lựa chọn cân bằng giữa hiệu suất, tiết kiệm và tính thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.