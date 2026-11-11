Norton trình làng tân binh 454 cc, thiết kế gây "u mê" ngay từ cái nhìn đầu tiên

Mẫu xe mới được phát triển hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị nhưng vẫn đáp ứng khả năng vận hành trên những hành trình dài vào dịp cuối tuần. Norton 450 Urban có hai phiên bản Urban và Rugged, sử dụng chung nền tảng động cơ và khung gầm nhưng khác biệt về thiết kế cũng như trang bị.

Cung cấp sức mạnh cho Norton 450 Urban 2027 là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 454 cc, cho công suất tối đa 46,3 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 45 Nm tại 6.000 vòng/phút. Với mức công suất này, mẫu xe thuộc nhóm đáp ứng tiêu chuẩn giấy phép lái xe hạng A2 tại những thị trường áp dụng quy định giới hạn công suất theo tiêu chuẩn châu Âu. Xét về định vị sản phẩm, Norton 450 Urban sẽ cạnh tranh trong cùng phân khúc với các mẫu xe đến từ KTM và Husqvarna.

Norton trang bị cho mẫu xe mới bộ khung bằng nhôm, kết hợp hệ thống phuộc trước KYB có khả năng điều chỉnh toàn diện. Đáng chú ý, hệ thống chống bó cứng phanh khi vào cua (Cornering ABS) được trang bị tiêu chuẩn, hỗ trợ người lái kiểm soát lực phanh tốt hơn khi xe nghiêng trong quá trình vào cua - một trang bị hiếm ở phân khúc hạng trung.

Hai phiên bản của Norton 450 Urban được phân biệt chủ yếu thông qua thiết kế và mục đích sử dụng. Phiên bản Urban hướng đến nhu cầu di chuyển trên đường nhựa, sử dụng bộ vành kích thước 17 inch, phù hợp với môi trường đô thị và đường trường.

Trong khi đó, phiên bản Rugged sở hữu ngoại hình mạnh mẽ hơn với một số trang bị bổ sung như bảo vệ tay lái, ốp bảo vệ phuộc trước, kính chắn gió và dè chắn bùn kích thước lớn. Những chi tiết này giúp phiên bản Rugged mang phong cách adventure rõ nét hơn, đồng thời tăng khả năng bảo vệ xe khi di chuyển trên những cung đường có điều kiện phức tạp.

Hiện Norton chưa công bố đầy đủ thông tin về trang bị tiện nghi, trọng lượng, chiều cao yên và dung tích bình nhiên liệu của hai phiên bản. Giá bán cũng như thời điểm phân phối chính thức của 450 Urban vẫn chưa được tiết lộ.