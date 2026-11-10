Lô xe Outlander đầu tiên xuất hiện tại cảng Việt Nam

Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa cập cảng Việt Nam, dự kiến ra mắt thị trường trong nước vào đầu tháng 12 tới đây. Mẫu SUV cỡ C này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thay vì lắp ráp trong nước như phiên bản từng phân phối trước đây.

Sự trở lại của Outlander mới đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong danh mục SUV của Mitsubishi tại Việt Nam. Mẫu xe từng ngừng phân phối từ cuối năm 2025, sau khi hãng tập trung vào những sản phẩm mới như Xforce và Destinator.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới vừa cập cảng Việt Nam.

Theo hình ảnh xe xuất hiện tại cảng, Outlander tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nhưng phần đầu xe được làm lại với diện mạo bề thế hơn. Bộ mâm hợp kim 20 inch cũng là chi tiết đáng chú ý khi nhìn từ bên ngoài.

Tại các thị trường quốc tế, khoang lái của xe được nâng cấp với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, ghế bọc da Semi-Aniline và hệ thống âm thanh Yamaha Ultimate. Xe có cấu hình 7 chỗ, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng để mở rộng không gian chứa hành lý. Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập cũng được bố trí nhằm phục vụ hành khách ở các hàng ghế.

Thay đổi đáng quan tâm nhất nằm ở hệ truyền động. Nhiều khả năng Outlander mới dành cho thị trường Việt Nam sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống hybrid nhẹ 48V.

Cấu hình tham khảo tại thị trường quốc tế cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm, đi cùng hộp số CVT. Xe còn có hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Super All-Wheel Control (S-AWC), hỗ trợ phân bổ lực kéo và kiểm soát độ ổn định khi di chuyển.

Outlander tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield nhưng phần đầu xe.

Hiện Mitsubishi Motors Việt Nam chưa công bố giá bán và cấu hình trang bị chính thức. Khi trở lại, Outlander sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh trong nhóm SUV cỡ C, như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Subaru Forester.