So sánh hai dòng xe MPV Mitsubishi Xpander và Suzuki XL7 Hybrid

Hiện tại Mitsubishi Xpander là dòng xe MPV rất hút khách, có các phiên bản khác nhau, với giá niêm yết từ 568 triệu đồng trở lên. Đối thủ mạnh của Xpander là XL7 Hybrid đến từ Suzuki với giá niêm yết 599,9 triệu đồng. Không chỉ cạnh tranh về giá bán mà cả hai mẫu xe này đều tỏ ra có những thế mạnh riêng ở các chi tiết khác.

Về ngoại thất

Mitsubishi Xpander 2026 gây ấn tượng bằng diện mạo hiện đại, khỏe khoắn và thiên hướng thể thao, trong khi Suzuki XL Hybrid lại chọn phong cách SUV trung tính nhưng vẫn đủ cá tính.

Nếu Xpander theo đuổi dáng MPV lai SUV với khoảng sáng gầm cao 205–225 mm để tối ưu khả năng vượt địa hình nhẹ, thì XL Hybrid thiên về hình thức SUV truyền thống với thiết kế đầu xe liền mạch và cứng cáp. Ở phần đầu, mẫu xe của Mitsubishi nổi bật với cản trước lớn và lưới tản nhiệt mạnh mẽ, còn đối thủ Suzuki tạo dấu ấn bằng cụm đèn LED nối liền và dải định vị ban ngày sắc nét. Hệ thống chiếu sáng trên Xpander được phân cấp rõ ràng theo phiên bản từ Halogen đến LED Projector, trái lại XL Hybrid gần như đồng nhất với đèn LED hiện đại ngay từ thiết kế tổng thể.

Về kích thước, Xpander cân bằng giữa không gian rộng và khả năng xoay trở linh hoạt, trong khi XL Hybrid không nhấn mạnh thông số mà tập trung vào tỷ lệ thân xe gọn gàng, dễ tiếp cận. Mâm xe của Xpander dao động 16–17 inch tùy phiên bản nhằm tối ưu chi phí hoặc tăng tính thẩm mỹ, còn XL Hybrid sử dụng mâm 16 inch hai tông màu thiên về sự hài hòa và tiết kiệm.

Thân xe Xpander mang nhiều đường gân nổi, hốc bánh cơ bắp và bản Cross bổ sung chi tiết dã ngoại rõ rệt, trong khi XL Hybrid giữ nét gân guốc vừa phải kết hợp phối màu trẻ trung.Ở phía sau, Xpander hướng đến sự chắc chắn với cản tạo tầng khối và đèn hậu hiện đại, còn XL Hybrid giữ dáng quen thuộc nhưng thêm chi tiết trang trí như viền crôm và đèn chữ L. Về trang bị hỗ trợ quan sát, Xpander có lợi thế khi cung cấp camera 360° ở một số phiên bản, trong khi XL Hybrid chủ yếu dừng ở mức cơ bản hơn.

Có thể thấy ở mặt ngoại thất, Xpander phù hợp người dùng cần sự đa dụng, mạnh mẽ và khác biệt rõ nét giữa các phiên bản. Trong khi đối thủ XL Hybrid hướng đến khách hàng thích thiết kế SUV nhẹ nhàng, tiết kiệm và đồng nhất hơn trong trang

Về nội thất

Mitsubishi Xpander 2026 nổi bật với không gian nội thất rộng rãi, thực dụng và linh hoạt, trong khi Suzuki XL7 Hybrid lại hướng đến sự hiện đại và tiện nghi cao cấp hơn. Khoang cabin Xpander thoáng đãng với bố trí 7 chỗ tối ưu tầm nhìn, còn XL7 Hybrid tạo điểm nhấn bằng thiết kế sang trọng với viền crôm và chi tiết hoàn thiện tinh tế.

Nếu Xpander ghi điểm nhờ nhiều hộc chứa đồ và sàn phẳng dễ sử dụng, thì XL7 Hybrid lại nổi bật với khoang hành lý lớn, có thể mở rộng đáng kể khi gập ghế sau. Khả năng gập ghế linh hoạt của Xpander giúp tối ưu đa dụng. Còn đối thủ XL7 Hybrid đến từ Suzuki chú trọng sự thoải mái cho hàng ghế thứ ba hơn. Về tiện nghi làm mát, cả Xpander và XL7 Hybrid đều có cửa gió cho hàng ghế sau, nhưng XL7 Hybrid trang bị điều hòa tự động đồng bộ ngay từ đầu.

Hệ thống giải trí trên Xpander hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto cơ bản, còn XL7 Hybrid nâng cấp với màn hình lớn hơn, độ phân giải cao và kết nối không dây tiện lợi. Ở khu vực lái, Xpander thiên về sự thân thiện, dễ làm quen, trong khi XL7 Hybrid tạo cảm giác thể thao hơn với vô lăng D-cut và màn hình đa thông tin màu hiển thị chế độ hybrid.

Các tiện ích như phanh tay điện tử, Auto Hold trên Xpander bản cao mang lại sự tiện dụng đô thị, còn XL7 Hybrid bổ sung cruise control hỗ trợ hành trình dài. Ghế ngồi Xpander đa dạng chất liệu từ nỉ đến da kháng nhiệt, còn XL7 Hybrid dùng da pha nỉ kết hợp bệ tỳ tay tạo cảm giác êm ái.

Về động cơ và trang bị an toàn

Mitsubishi Xpander 2026 sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC bền bỉ, còn Suzuki XL7 Hybrid kết hợp máy xăng cùng hệ thống hybrid để tối ưu mức tiêu hao và độ mượt khi tăng tốc. Nếu Xpander cho công suất khoảng 104 hp và vận hành ổn định, thì XL7 Hybrid tận dụng trọng lượng nhẹ để cải thiện hiệu suất tổng thể.

Về hộp số, Xpander cung cấp lựa chọn số sàn 5 cấp và tự động 4 cấp, còn XL7 Hybrid thiên về sự tiện lợi với cấu hình tự động đi kèm hỗ trợ điện. Hệ thống lái trợ lực điện trên cả hai đều nhẹ nhàng, nhưng Xpander nhỉnh hơn về cảm giác linh hoạt nhờ thiết lập hướng đô thị rõ rệt.

Khoảng sáng gầm 205–225 mm giúp Xpander vượt địa hình xấu tốt hơn, trong khi XL7 Hybrid chú trọng sự ổn định thân xe với khung gầm Heartect nhẹ và chắc chắn. Cả hai cùng dùng treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn, nhưng Xpander thiên về độ êm ái gia đình, còn XL7 Hybrid cân bằng giữa êm và chắc. Hệ thống phanh đều gồm đĩa trước và tang trống sau. Bản thân dòng xe Xpander nổi bật hơn XL7 Hybrid ở bản cao với phanh tay điện tử và Auto Hold.

Về an toàn chủ động, hai mẫu xe đều có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, song XL7 Hybrid bổ sung cảnh báo tốc độ và nhắc thắt dây an toàn đầy đủ hơn. Ở khả năng hỗ trợ quan sát, Xpander có lợi thế camera 360° trên bản cao, trong khi XL7 Hybrid cũng có camera lùi và tùy chọn nâng cấp tương tự.

Đánh giá chung

Mitsubishi Xpander 2026 là lựa chọn cân bằng với thiết kế mạnh mẽ, không gian rộng rãi và tính đa dụng cao, trong khi Suzuki XL7 Hybrid ghi điểm nhờ phong cách SUV hiện đại, nội thất tiện nghi và công nghệ mới. Xpander phù hợp người dùng đề cao sự thực dụng, linh hoạt cho gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ, còn XL7 Hybrid hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn với nhiều tiện ích và hỗ trợ lái.

Về vận hành, Xpander nổi bật ở độ bền bỉ và khoảng sáng gầm cao, trong khi XL7 Hybrid chiếm ưu thế về tiết kiệm nhiên liệu và độ mượt nhờ hệ thống hybrid. Trang bị an toàn giữa hai xe khá tương đồng, nhưng mỗi bên có thế mạnh riêng như camera 360° trên Xpander hay các tính năng hỗ trợ bổ sung trên XL7 Hybrid.

Nhìn chung việc lựa chọn mẫu xe nào sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người dùng: Xpander thiên về hiệu quả sử dụng lâu dài, còn XL7 Hybrid phù hợp người dùng yêu thích công nghệ và sự hiện đại.