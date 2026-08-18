Mua ô tô làm thủ tục bằng VNeID được giảm 50% lệ phí trước bạ nếu đủ điều kiện

Từ ngày 15/8/2026, công dân Việt Nam sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 để thực hiện đăng ký quyền sở hữu ô tô bằng phương thức điện tử sẽ được hưởng ưu đãi về lệ phí trước bạ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Chính sách này được quy định trong dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính nhằm triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số, với thời gian áp dụng từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027.

Ô tô cũ được giảm 50% lệ phí trước bạ

Theo dự thảo, công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, đăng ký quyền sở hữu từ lần thứ hai trở đi. Quy định này được thực hiện theo khoản 4 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ.

Như vậy, người mua ô tô đã qua sử dụng thuộc diện áp dụng chính sách có thể tiết kiệm một khoản chi phí khi thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe.

Mỗi công dân chỉ được hưởng ưu đãi một lần trong năm

Dự thảo quy định chính sách giảm lệ phí trước bạ chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với một tài sản của một công dân trong một năm, kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Đối với khoản lệ phí trước bạ được giảm, số tiền ưu đãi tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Quy định này nhằm xác định rõ phạm vi và số lần người dân được hưởng chính sách ưu đãi trong thời gian áp dụng.

Điều kiện để được giảm lệ phí trước bạ

Để được hưởng ưu đãi, công dân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ theo phương thức điện tử và hướng dẫn của cơ quan thuế, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP.

Việc đăng ký quyền sở hữu phương tiện cũng được thực hiện bằng phương thức điện tử theo quy định. Do đó, người dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện trước khi thực hiện thủ tục để được áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ.

Chính sách được hoàn thiện sau nhiều ý kiến góp ý

Nội dung giảm lệ phí trước bạ là một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư. Trước đó, Cục Thuế đề nghị làm rõ quy định về việc giới hạn “1 lần duy nhất”, cụ thể là áp dụng đối với từng loại tài sản hay đối với mỗi công dân được giảm lệ phí trước bạ. Cơ quan này sau đó đề nghị chính sách được áp dụng một lần duy nhất đối với một tài sản của một công dân trong một năm.

Thanh tra Chính phủ cũng góp ý về thời gian áp dụng, đề nghị quy định rõ giới hạn số lần hưởng ưu đãi để bảo đảm thống nhất với thời gian thực hiện chính sách từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính cho biết đã điều chỉnh, hoàn thiện và bổ sung nội dung này vào dự thảo Thông tư.

Người mua xe cũ có thêm động lực làm thủ tục điện tử

Việc giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô cũ, gắn với điều kiện sử dụng VNeID mức độ 2 và thực hiện thủ tục điện tử, được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đối với người mua xe đã qua sử dụng, chính sách giúp giảm chi phí sang tên, trong khi việc thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử có thể hạn chế hồ sơ giấy và tiết kiệm thời gian.