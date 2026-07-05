Được lưu thông như ô tô con từ 1/7, chủ xe bán tải vẫn cần lưu ý 4 quy định

Tuy nhiên, quy định mới chỉ thay đổi cách phương tiện tham gia giao thông trên đường; các chính sách về đăng kiểm, tải trọng, niên hạn sử dụng và các nghĩa vụ tài chính vẫn tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành.