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Được lưu thông như ô tô con từ 1/7, chủ xe bán tải vẫn cần lưu ý 4 quy định

Sự kiện: Luật giao thông Xe Bán tải

Từ ngày 1/7/2026, theo Nghị định số 241/2026, xe bán tải có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 950 kg và không quá 5 chỗ ngồi sẽ được tổ chức giao thông như ô tô con.

Tuy nhiên, quy định mới chỉ thay đổi cách phương tiện tham gia giao thông trên đường; các chính sách về đăng kiểm, tải trọng, niên hạn sử dụng và các nghĩa vụ tài chính vẫn tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành.

Được lưu thông như ô tô con từ 1/7, chủ xe bán tải vẫn cần lưu ý 4 quy định - 1

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Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/07/2026 07:50 AM (GMT+7)
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