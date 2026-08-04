Thay đổi toàn bộ tem đăng kiểm, ô tô điện có nhận diện riêng

Bộ Xây dựng vừa công bố ba mẫu tem kiểm định mới dành cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng. Thay vì sử dụng chung một mẫu tem như trước đây, các loại tem sẽ được phân chia dựa trên đặc điểm phương tiện và công nghệ động cơ.

Tem đăng kiểm dành cho ô tô điện. Ảnh: BXD

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ô tô điện không phát thải carbon trực tiếp được cấp tem nhận diện riêng màu xanh lá cây. Trong khi đó, các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sẽ sử dụng tem màu cam có tích hợp thông tin về mức phát thải, còn xe máy chuyên dùng được cấp tem màu tím.

Đối với ô tô điện, tem màu xanh lá cây hiển thị ba thông tin chính gồm thời hạn hiệu lực (tháng, năm), biển số xe và mã số cơ sở đăng kiểm. Việc lựa chọn màu xanh nhằm tăng khả năng nhận biết các phương tiện thân thiện với môi trường.

Với xe cơ giới sử dụng động cơ đốt trong, tem màu cam vẫn thể hiện thời hạn kiểm định, biển số và mã số đơn vị đăng kiểm, đồng thời bổ sung thêm thông tin về mức khí thải của phương tiện.

Tem đăng kiểm cho xe cơ giới sử dụng động cơ đốt trong (màu cam) và tem đăng kiểm cho xe máy chuyên dùng. Ảnh: BXD

Riêng xe máy chuyên dùng hoạt động trên công trường hoặc tham gia giao thông sẽ được cấp tem màu tím, bao gồm các thông tin về thời hạn hiệu lực, biển số kiểm soát và mã số của cơ sở đăng kiểm.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai mẫu tem riêng dành cho phương tiện không phát thải trực tiếp carbon. Việc bổ sung thông tin khí thải trên tem kiểm định cũng góp phần hỗ trợ công tác nhận diện và quản lý đối với các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong.

Theo Bộ Xây dựng, việc phân biệt tem bằng màu sắc sẽ giúp lực lượng chức năng và chủ xe dễ dàng nhận biết từng nhóm phương tiện, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, khuyến khích sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu của các quy định mới.

Song song với việc thay đổi mẫu tem, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ về phí và lệ phí. Cụ thể, lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật hiện được quy định ở mức 40.000 đồng cho mỗi giấy chứng nhận. Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2025, mức phí này được giảm 50%, tương đương 20.000 đồng mỗi lần cấp.

Đối với những phương tiện thuộc diện miễn kiểm định lần đầu, chi phí lập hồ sơ được áp dụng thống nhất ở mức 46.000 đồng cho mỗi xe.

Bên cạnh việc thay đổi tem kiểm định, quy trình đăng kiểm cũng được đẩy mạnh số hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Theo quy định mới, hồ sơ có thể được nộp trực tuyến, nộp trực tiếp hoặc gửi thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đáng chú ý, các trung tâm đăng kiểm sẽ chấp nhận giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn được tích hợp trên các ứng dụng định danh điện tử như VNeID và VNeTraffic thay cho bản giấy truyền thống.

Đối với xe cơ giới mới, chưa qua sử dụng và thuộc diện miễn kiểm định lần đầu, thời gian xử lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận điện tử và tem kiểm định sẽ không quá bốn giờ làm việc kể từ thời điểm cơ sở đăng kiểm tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc đồng bộ hóa từ mẫu tem mới đến cải cách thủ tục hành chính và mở rộng sử dụng hồ sơ điện tử được kỳ vọng sẽ góp phần hiện đại hóa hoạt động đăng kiểm, nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, đồng thời giúp người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thuận tiện hơn.