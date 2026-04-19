Honda Click 160 sắp được "lột xác" hoàn toàn?

Ra mắt từ năm 2022, Click 160 đã có sự thay đổi hoàn toàn về thiết kế cũng như nâng cấp động cơ so với Click 150. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sau 4 năm có mặt trên thị trường, các chuyên gia xe tin rằng mẫu xe này đang được nhà sản xuất Nhật Bản phát triển phiên bản mới.

Theo các nguồn tin chưa chính thức, Click 160 thế hệ mới có thể được tinh chỉnh theo hướng sắc sảo và thể thao hơn. Thiết kế tổng thể được cho là sẽ trở nên góc cạnh, mạnh mẽ, mang đậm phong cách thể thao so với phiên bản hiện hành. Phần đầu xe nhiều khả năng được làm lại với đường nét dứt khoát hơn, kết hợp hệ thống đèn LED giữ nguyên phong cách đặc trưng, đồng thời có thể bổ sung dải đèn định vị ban ngày nhằm tăng tính hiện đại.

Dù kích thước tổng thể dự kiến không thay đổi nhiều, nhưng các chi tiết về tỷ lệ và đường nét thân xe được cho là sẽ được điều chỉnh để tạo cảm giác bề thế và chắc chắn hơn. Sàn để chân phẳng có khả năng tiếp tục được duy trì. Trong khi đó, yên xe có thể được nâng cấp cả về chất liệu lẫn kiểu dáng, hướng đến sự thoải mái và tính thẩm mỹ cao hơn.

Về vận hành, Click 160 thế hệ mới nhiều khả năng vẫn sử dụng khối động cơ eSP+ dung tích 156,9 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch như hiện tại. Đây là động cơ đã được đánh giá cao về khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý cũng như hiệu suất tăng tốc. Tuy nhiên, một số tinh chỉnh có thể được thực hiện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và quy định tại từng thị trường.

Ở phương diện trang bị, mẫu xe được kỳ vọng sẽ được nâng cấp theo xu hướng tay ga hiện đại. Các tính năng có thể xuất hiện bao gồm màn hình LCD kỹ thuật số hoàn toàn, hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB Type-C và hệ thống chiếu sáng LED toàn bộ. Ngoài ra, Honda có thể tiếp tục phân cấp trang bị giữa các phiên bản, với hệ thống phanh CBS trên bản tiêu chuẩn và ABS trên bản cao cấp. Khung xe mới cũng là yếu tố đang được giới quan sát đặc biệt chú ý.

Tuy vậy, các thông tin trên đây mới chỉ là đồn đoán trong khi Honda chưa chính thức lên tiếng. Dẫu vậy một phiên bản mới cho Click 160 chắc hẳn sẽ đem tới cho mẫu xe này nhiều lợi thế cạnh tranh bởi đây vốn cũng là mẫu xe ga thể thao được ưa chuộng tại thị trường Đông Nam Á.