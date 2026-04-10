Đây là loạt xe 7 chỗ giá rẻ đáng chú ý tại Việt Nam

Dưới đây là bốn mẫu xe 7 chỗ giá rẻ nổi bật, được đánh giá cao về thiết kế, tiện nghi và khả năng vận hành.

Hyundai Stargazer X

Hyundai Stargazer X nổi bật trong phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ nhờ thiết kế hiện đại và trang bị tiện nghi đầy đủ. Xe có kích thước 4.495 x 1.815 x 1.710 mm, dài và rộng hơn 35 mm so với phiên bản trước, cùng khoảng sáng gầm 200 mm, phù hợp di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Xe trang bị lưới tản nhiệt 3D mạ crom, đèn pha LED 4 choá tích hợp đèn sương mù và cản trước chữ X. Thân xe được nhấn bằng các đường nét góc cạnh, la-zăng 17 inch Diamond Cut, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa mạ crom. Phần đuôi mang phong cách tương lai với đèn hậu LED nối liền logo chữ H.

Nội thất rộng rãi với màn hình cảm ứng 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng 4 chấu tích hợp nút chức năng, sạc không dây chuẩn Qi, nhiều cổng USB và ổ cắm điện. Hàng ghế thứ 2 đủ cho 3 người, hàng ghế thứ 3 đủ cho 2 người lớn và có thể gập 50:50 để tăng khoang chứa đồ. Xe còn trang bị phanh tay điện tử, điều hòa tự động, âm thanh Bose 8 loa, camera lùi và cảm biến áp suất lốp.

Hyundai Stargazer X sử dụng động cơ Smartstream G 1.5L, công suất 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, hộp số iVT, kết hợp hệ thống an toàn gồm ABS, BA, EBD, ESC, HAC, TCS, VSM và 6 túi khí. Giá xe dao động từ 559 đến 599 triệu đồng, hiện đang được hãng ưu đãi hấp dẫn.

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid 2026 gây ấn tượng với thiết kế khỏe khoắn, tiện nghi hiện đại và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Ngoại thất nổi bật với đèn pha LED, mâm hợp kim 16 inch, ốp cản mạ bạc, thanh giá nóc và gương gập điện.

Nội thất 7 chỗ trang bị ghế bọc da pha nỉ, màn hình cảm ứng 10 inch tương thích Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng, vô-lăng tích hợp nút chức năng và đồng hồ TFT hiển thị thông tin. Hàng ghế thứ 3 có thể gập 50:50, xe còn có khởi động nút bấm và cốp điện rảnh tay.

Động cơ 1.5L Mild-Hybrid cho công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm, hộp số tự động 4 cấp kết hợp mô-tơ điện giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu 6,39 L/100 km. Hệ thống an toàn gồm ABS, EBD, BA, ESP, HHC, camera lùi, cảm biến đỗ xe, ghế trẻ em ISOFIX và 2 túi khí.

Suzuki XL7 Hybrid có giá niêm yết 599,9 triệu đồng và đang được ưu đãi 50% phí trước bạ, là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe 7 chỗ giá rẻ.

Mitsubishi Destinator Premium

Mitsubishi Destinator Premium nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu kích thước 4.680 x 1.840 x 1.780 mm, chiều dài cơ sở 2.815 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ 3 có khả năng ngả để tạo sự thoải mái cho hành khách.

Xe trang bị mâm hợp kim 18 inch, hệ thống đèn LED toàn diện, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay điện tử, chức năng Auto Hold và âm thanh Yamaha 8 loa.

Mitsubishi Destinator Premium sử dụng động cơ xăng I4 1.5L tăng áp, công suất 163 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, hộp số tự động vô cấp CVT, dẫn động cầu trước, cùng 5 chế độ lái cho nhiều loại địa hình. Xe tiêu thụ trung bình 6,2 lít/100 km. Hệ thống an toàn gồm 6 túi khí, cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn và giảm thiểu va chạm phía trước.

Hiện xe được bán với giá 780 triệu đồng, đang ưu đãi 35 triệu đồng, chỉ còn 745 triệu đồng.

VinFast Limo Green

VinFast Limo Green là lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe điện 7 chỗ giá hợp lý với giá đề xuất 749 triệu đồng. Xe trang bị động cơ điện công suất 150 kW, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước, kết hợp hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, vận hành ổn định trong đô thị và đường trường. Khối pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho phạm vi di chuyển 450 km theo chuẩn NEDC, hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, chỉ mất 30 phút để sạc từ 10% lên 70%.

Xe sở hữu mâm 18 inch, phanh đĩa 4 bánh, hệ thống đèn LED toàn diện, gương chiếu hậu chỉnh điện, màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ FM, Bluetooth, USB, Wi-Fi hotspot. Nội thất bọc nỉ, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, điều hòa tự động một vùng, cửa gió cho ba hàng ghế. Hệ thống cần số dạng núm xoay và các tính năng an toàn tiên tiến như ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HSA và chống lật ROM.