Xpander Hybrid và loạt xe lai xăng tiềm năng ra mắt tại Việt Nam

Hiện nay, xe ô tô hybrid cũng đã trở nên phổ biến tại nước ta tuy nhiên chủ yếu của thương hiệu Toyota. Trong khi trên thực tế, các hãng khác cũng đã ra mắt những dòng xe lai xăng tuy nhiên vẫn chưa được bán tại Việt Nam.

Trong xu hướng siết chặt về mức tiêu hao nhiên liệu, rất có thể trong thời gian tới các hãng sẽ trình làng nhiều mẫu xe hybrid để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Dưới đây là các mẫu xe lai xăng được mong chờ sẽ được đưa về nước ta trong thời gian tới đây.

Mitsubishi Xpander Hybrid

Là mẫu xe xăng bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam năm 2024 với doanh số 19.740 xe, Mitsubishi Xpander hiện cũng đang có doanh số rất tốt ở năm 2025. Với việc đã bán tại Thái Lan từ cuối năm 2024, dự kiến phiên bản Xpander HEV sẽ sớm được trình làng tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng.

Mitsubishi Xpander HEV được trang bị động cơ xăng MIVEC mã 4A92, dung tích 1.6 lít, cho công suất 93 mã lực tại 5.100 vòng/phút, mô-men xoắn 134 Nm tại 4.500 vòng/phút; kết hợp mô-tơ điện sản sinh công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm, đi kèm cùng pin lithium-ion. Cùng sức mạnh vượt trội, bản hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,2 lít/100km, thấp hơn khá nhiều so với mức 7,1 lít/100km của bản xe xăng đang bán tại Việt Nam.

Toyota Vios Hybrid

Nếu như Xpander là mẫu MPV bán chạy thì Toyota Vios hiện vẫn thống trị tại phân khúc sedan B và đương nhiên một phiên bản hybrid từ mẫu xe này đang được người tiêu dùng mong chờ. Hiện Vios Hybrid đã được bán ra tại Thái Lan và dự kiến thời điểm trình làng tại Việt Nam cũng sẽ không còn xa nữa.

Toyota Vios Hybrid được trang bị khối động cơ xăng 1.5L kết hợp môtơ điện cho tổng công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Nuôi môtơ điện là pin lithium-ion 0,7 kWh. Xe sử dụng hộp số e-CVT với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 3,8L/100 km, thấp hơn khá nhiều so với mức 6,02 L/100km của bản thuần xăng đang bán tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe Hybrid

All New Hyundai Santa Fe vừa được bán tại Việt Nam cuối năm 2024, tuy đã loại bỏ bản máy dầu, nhưng bản hybrid hiện vẫn chưa được phân phối tại Việt Nam dù đã có mặt tại nhiều thị trường trên thế giới. Dẫu vậy, với việc các tiêu chuẩn tiêu hao nhiên liệu có xu hướng được xiết chặt, thì việc Santa Fe Hybrid ra mắt tại Việt Nam chỉ là yếu tố về thời gian.

Phiên bản Hybrid của Santa Fe được trang bị động cơ Smartstream T-GDI 1.6 tăng áp cho công suất tối đa 178 mã lực và mômen xoắn cực đại 265 Nm. Kết hợp với một môtơ điện sử dụng pin lithium cho công suất 60 mã lực và mômen xoắn 264 Nm. Xe có thể đạt tổng công suất tới 231 mã lực và 367 Nm. Không chỉ có sức mạnh ấn tượng, bản hybrid còn tiết kiệm nhiên liệu với mức 5,1 L/100km đường hỗn hợp, thấp hơn khá nhiều so với mức từ 8,31 - 9,57 L/100km của các phiên bản thuần xăng đang bán tại Việt Nam.

Honda City Hybrid

Động cơ hybrid đã được Honda đưa lên City bản hatchback được trình làng tại Thái Lan hồi đầu năm 2025 và cũng đã được bán tại Malaysia. Do đó, với việc phân khúc sedan B hiện vẫn hiếm dòng hybrid, việc sớm đưa City Hybrid về Việt Nam có thể sẽ tạo ra lợi thế lớn cho hãng xe Nhật.

Honda City hatchback phiên bản e:HEV RS tại Malaysia sử dụng động cơ xăng 1.5L cho công suất tối đa 98 mã lực và mômen xoắn cực đại 127 Nm; mô tơ điện đạt công suất 109 mã lực và mô men xoắn cực đại tới 253 Nm. Tốc độ tối đa đạt được là 177 km/h và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ là 3,7 L/100km, thấp hơn khá nhiều so với mức 5,6 L/100km của bản thuần xăng đang bán tại Việt Nam.