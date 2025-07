Mitsubishi Xpander tiếp tục khẳng định vị thế trước các đối thủ

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tổng doanh số của phân khúc MPV trong tháng 5/2025 đạt 3.995 xe, giảm nhẹ 2,8% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe trong top đầu vẫn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể.

Mitsubishi Xpander vẫn chễm chệ vị trí đầu bảng.

Đáng chú ý nhất là Mitsubishi Xpander đã ghi nhận doanh số 1.100 xe, tăng 13,2% so với tháng đầu tiên của quý 2/2025. Tính từ đầu năm, tổng doanh số của mẫu xe này đạt 6.463 xe, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm khoảng 44% thị phần phân khúc MPV. Hiện tại, giá của Xpander dao động từ 560 - 698 triệu đồng, và hãng xe Nhật đang áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng lên tới 75 triệu đồng. Những điều này càng khiến cho mẫu MPV của hãng xe Nhật duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Xếp thứ hai trong tháng 5 là Toyota Veloz Cross với 615 xe bán ra, tăng 2,3% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm 2025, tổng doanh số của mẫu xe này đạt 2.383 xe, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Để tăng sức cạnh tranh, Toyota cũng áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương 32 - 33 triệu đồng, cùng bảo hành kéo dài 5 năm hoặc 150.000 km. Giá bán của Toyota Veloz Cross hiện dao động từ 638 - 660 triệu đồng.

Toyota Innova Cross bị sụt giảm mạnh về doanh số giữa tháng 5 và tháng 4.

Toyota Innova Cross đứng ở vị trí thứ ba với doanh số 507 xe, giảm mạnh 31,9% so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn trong 5 tháng đầu năm đạt 2.611 xe, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù không được hưởng ưu đãi từ hãng, Innova Cross vẫn giữ vị trí thứ hai trong phân khúc tính theo doanh số năm. Mẫu xe này hiện có hai phiên bản: bản xăng 2.0 V (810 triệu đồng) và hybrid 2.0 HEV (990 triệu đồng).

KIA Carnival xếp thứ tư với 425 xe bán ra trong tháng 5, tăng 11,3% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn từ đầu năm của mẫu MPV cỡ lớn này đạt 2.135 xe, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có giá bán cao nhất trong phân khúc MPV cỡ lớn phổ thông, từ 1,299 - 1,849 tỷ đồng, KIA Carnival vẫn được ưa chuộng nhờ không gian rộng rãi và trang bị tiện nghi cao cấp.

Hyundai Stargazer chốt sổ danh sách top 5.

Hyundai Stargazer giữ vị trí thứ năm với 327 xe bán ra trong tháng 5, giảm nhẹ 1,8% so với tháng trước đó. Từ đầu năm 2025, mẫu xe MPV cỡ nhỏ này đã bán được 1.434 xe, tăng 162% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù có giá niêm yết từ 489 - 599 triệu đồng, nhưng thực tế đây gần như là giá lăn bánh do hãng đang áp dụng giảm giá và tặng 100% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, kiểu dáng của Stargazer chưa phù hợp với sở thích của người dùng Việt khiến mẫu xe này gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Xpander.

Ở nửa sau bảng xếp hạng tháng 5/2025, các vị trí lần lượt thuộc về KIA Carens (275 xe), Honda BR-V (259 xe), Suzuki XL7 (201 xe), Hyundai Custin (145 xe) và Toyota Avanza (108 xe). Các vị trí này không có sự thay đổi so với tháng trước đó. Cuối bảng xếp hạng là Toyota Innova và Toyota Alphard đều ghi nhận đà giảm mạnh với doanh số lần lượt chỉ đạt 17 xe và 14 xe.

Những con số trên cho thấy thị trường xe MPV tại Việt Nam trong tháng 5/2025 có sự cạnh tranh khá khốc liệt, nhưng Mitsubishi Xpander vẫn khẳng định được vị thế của mình trong lòng người tiêu dùng.