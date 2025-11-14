Thích SUV hạng B, nên chọn KIA Seltos hay Toyota Yaris Cross?

KIA Seltos cung cấp đa dạng các phiên bản, với 6 tùy chọn khác nhau và có giá bán dao động từ 584-724 triệu đồng. Trong khi đó, Yaris Cross có 2 phiên bản gồm: Yaris Cross và Yaris Cross HEV, có giá niêm yết dao động từ 650-777 triệu đồng, đắt hơn Seltos. Hai dòng SUV này của KIA và Toyota còn có nhiều điểm sánh cạnh khá nảy lửa với nhau.

Về ngoại thất

Kia Seltos 2025 có thiết kế ngoại thất hiện đại, trẻ trung với nhiều chi tiết được làm mới, trong khi Toyota Yaris Cross 2025 mang phong cách năng động và đậm chất đô thị. Đầu xe Seltos nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng và đèn LED lấy cảm hứng bản đồ sao, còn Yaris Cross dùng lưới tản nhiệt hình thang cùng đèn LED sắc nét.

Thân xe Seltos tạo hình mạnh mẽ, thể thao với đường gân nổi và viền chrome, trong khi Yaris Cross lại nổi bật bởi kiểu dáng crossover gọn gàng và gương gập tự động. Seltos có tới 9 tùy chọn màu ngoại thất, còn Yaris Cross cung cấp 2 màu đơn sắc và 3 màu hai tông. Đuôi xe Seltos khỏe khoắn với ống xả đôi và đèn hậu LED nối liền, trong khi Yaris Cross thiên về sự góc cạnh, cá tính với ốp cản bạc thể thao.

Mâm xe Seltos mới mang phong cách hiện đại, còn Yaris Cross trang bị mâm 18 inch hai tông màu nổi bật nhất phân khúc. Khoảng sáng gầm Seltos đạt 190 mm, phù hợp nhiều địa hình, trong khi Yaris Cross cao hơn với 210 mm, tối ưu cho đô thị và đường xấu.

Kích thước Seltos lớn hơn đôi chút, tạo cảm giác vững chãi hơn so với Yaris Cross nhỏ gọn, linh hoạt.Có thể thấy, về diện mạo bên ngoài, Kia Seltos nổi bật với phong cách SUV đậm chất thể thao, còn Toyota Yaris Cross nhấn mạnh sự trẻ trung, tinh tế và tiện dụng trong đô thị.

Về nội thất

Còn ở góc độ nội thất, nhìn chung, KIA Seltos phù hợp người trẻ yêu công nghệ, còn Toyota Yaris Cross hướng đến nhóm khách hàng ưa chuộng sự tiện nghi và tinh tế.

Đi vào cụ thể có thể thấy, nội thất KIA Seltos 2025 mang phong cách hiện đại, tập trung vào công nghệ với cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm đều 10,25 inch liền mạch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross 2025 hướng đến sự tinh tế và sang trọng với màn hình giải trí 10 inch, cụm đồng hồ 7 inch và bố cục khoang lái gọn gàng, tiện nghi.

Dòng xe Seltos của KIA nổi bật với hệ thống đèn nội thất 8 màu, ghế lái chỉnh điện, làm mát ghế trước và âm thanh Bose 8 loa cao cấp. Toyota Yaris Cross lại tạo ấn tượng với khoang hành lý rộng tới 471 lít và cửa sổ trời toàn cảnh trên bản Hybrid, mang đến không gian thoáng đãng.Bảng táp-lô của Seltos thiên về hướng người lái, còn Yaris Cross có vách ngăn tạo không gian riêng, giúp người lái tập trung hơn.

Cả hai đều có điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau, nhưng Seltos nổi trội hơn với điều hòa hai vùng độc lập. Yaris Cross trang bị cốp điện mở rảnh tay, gập gương tự động và cảm ứng tay nắm cửa — tiện lợi trong sử dụng hàng ngày. Chất liệu nội thất của Seltos mang xu hướng trẻ trung, thể thao, còn Yaris Cross bọc da cao cấp với đường chỉ xanh sang trọng. Cả hai đều có lẫy chuyển số trên vô-lăng, hỗ trợ trải nghiệm lái linh hoạt và thể thao hơn.

Khả năng vận hành và trang bị an toàn

Kia Seltos 2025 có hai tùy chọn động cơ gồm bản 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực, 144 Nm) và bản 1.5L turbo (158 mã lực, 253 Nm), kết hợp hộp số CVT hoặc 7 cấp ly hợp kép DCT. Chỉ số này rõ ràng mạnh mẽ hơn Toyota Yaris Cross. Trong thực tế, Toyota Yaris Cross 2025 dùng nền tảng DNGA, có hai lựa chọn động cơ : máy xăng 1.5L (105 mã lực, 138 Nm) và bản hybrid kết hợp động cơ xăng - điện cho hiệu suất tốt hơn.

Dòng xe KIA Seltos có hệ dẫn động cầu trước, hỗ trợ ba chế độ lái (Normal, Eco, Sport) và ba chế độ địa hình (Ướt, Bùn, Cát). Về cảm giác lái, Seltos cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ và thể thao hơn, trong khi Yaris Cross hướng tới sự êm ái và tiết kiệm. Toyota Yaris Cross sử dụng hộp số CVT, có chế độ lái thuần điện trên bản hybrid, giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể chỉ 3,8L/100 km. Về điểm này thì Yaris Cross nổi bật hơn đối thủ Seltos, khi dòng xe của KIA có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình từ 5,2-6,4L/100 km.

Khoảng sáng gầm của Yaris Cross cao hơn (210 mm so với 190 mm), giúp xe linh hoạt hơn trên địa hình gồ ghề. Cả hai xe như Yaris Cross và Seltos đều được trang bị đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại như ABS, EBD, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Tiếp theo, Seltos còn nổi bật với loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như cảnh báo mở cửa an toàn, giữ làn, giới hạn tốc độ, cảnh báo tập trung và hỗ trợ tránh va chạm. Trong khi, Yaris Cross có lợi thế nhờ gói Toyota Safety Sense với điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo tiền va chạm và camera 360 độ.

Có thể nói ở góc độ sức mạnh và an toàn, Kia Seltos phù hợp người ưa cảm giác lái mạnh mẽ và công nghệ cao, còn Yaris Cross là lựa chọn lý tưởng cho ai đề cao sự tiết kiệm, an toàn và tiện dụng hàng ngày.

Đánh giá chung

KIA Seltos 2025 và Toyota Yaris Cross 2025 đều là hai mẫu SUV cỡ B đáng cân nhắc với những ưu thế riêng biệt. KIA Seltos nổi bật nhờ sức mạnh vận hành, công nghệ hiện đại và giá bán cạnh tranh hơn. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross ghi điểm với thiết kế tinh tế, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng gói an toàn toàn diện, phù hợp cho người dùng yêu sự ổn định và tiện nghi.