Đây là những điểm nâng cấp mới trên mẫu xe Hyundai Tucson

Hyundai Tucson bản nâng cấp vừa lộ hình ảnh phác thảo với thiết kế mới, công nghệ hiện đại và động cơ mạnh mẽ. Mẫu xe nâng cấp mới Hyundai Tucson mang đến diện mạo mới, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Với các phiên bản từ động cơ xăng, turbo đến hybrid, mẫu SUV này sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Xe sở hữu thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và hiện đại hơn bao giờ hết. Mặt trước xe được trang bị lưới tản nhiệt parametric với đèn LED định vị ban ngày hình chữ T. Đặc biệt, hệ thống đèn pha LED được cải tiến với công nghệ pixel, mang lại hiệu suất ánh sáng mạnh mẽ và nâng cao khả năng nhận diện.

Mẫu xe Hyundai Tucson bản phác thảo được một số trang tại Hàn Quốc đăng tải.

Bên trong xe Hyundai tiếp tục nâng cấp chất liệu nội thất và trang bị công nghệ giải trí hiện đại. Màn hình đôi 10.25 inch tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí mang lại cảm giác liền mạch, tiện nghi hơn.

xe trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, giúp kết nối dễ dàng với các ứng dụng điện thoại, giúp người lái luôn cập nhật thông tin, nhạc và giải trí mọi lúc mọi nơi. Với hệ thống âm thanh cao cấp từ các thương hiệu nổi tiếng, Hyundai Tucson 2027 mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và rõ ràng, là một trong những điểm nhấn ấn tượng của dòng xe này.

Hệ thống treo độc lập giúp Tucson vận hành ổn định trên mọi địa hình. Lái xe trên đường xấu hay vào cua đều cảm thấy mềm mại và êm ái. Hệ thống lái trợ lực điện giúp người lái cảm thấy dễ dàng điều khiển xe, ngay cả khi lái trong điều kiện đông đúc.

Xe có thiết kế mới vuông góc hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới 2027 được trang bị tùy chọn động cơ xăng và động cơ hybrid: Động cơ xăng, dung tích 2.0L, cho công suất mạnh mẽ và hiệu suất vận hành ổn định cho những chuyến đi dài hoặc lái xe trong thành phố.

Tiếp theo là khối động cơ xăng, dung tích 1.6L tăng áp (Turbo) được tối ưu cho những ai yêu thích cảm giác lái thể thao, với mức công suất cao hơn và khả năng tăng tốc mạnh mẽ. Và cuối cùng là động cơ lai hybrid, dung tích 1.6L tăng áp kết hợp mô tơ điện, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa mà không làm giảm hiệu suất.

Hyundai Tucson phiên bản nâng cấp mới được ngụy trang và đang chạy thử.

Hyundai Tucson được trang bị Hyundai SmartSense – gói công nghệ an toàn tiên tiến. Những tính năng an toàn nổi bật bao gồm: Hệ thống cảnh báo va chạm trước (FCA): Tính năng này giúp phát hiện các vật cản và tự động phanh khi có nguy cơ va chạm. Cảnh báo điểm mù (BVM): Hệ thống cảnh báo khi có phương tiện xuất hiện trong điểm mù, giúp bạn lái xe an toàn hơn khi chuyển làn.

Tiếp theo là hệ thống cảnh báo mệt mỏi tài xế (DAW): Nhắc nhở tài xế nghỉ ngơi khi phát hiện dấu hiệu mệt mỏi, giúp tăng cường sự tập trung khi lái xe đường dài. Hệ thống giữ làn (LKA): Tự động điều chỉnh vô-lăng để giữ xe trong làn đường, giúp giảm nguy cơ lạc làn. Hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh (PCA): Giúp bạn đỗ xe dễ dàng trong không gian hẹp mà không cần thao tác quá nhiều. Cảm biến va chạm trước/sau: Giúp kiểm soát và tránh va chạm khi xe di chuyển trong khu vực đông đúc.

Hyundai Tucson đang được phân phối chính hãng ở Việt Nam.

Những tính năng này không chỉ giúp tăng tính an toàn mà còn mang đến trải nghiệm lái tự tin hơn. Hyundai Tucson mới chưa rõ sẽ có bao nhiêu phiên bản để đáp ứng nhu cầu của đa dạng khách hàng.

Bảng giá niêm yết mẫu xe Hyundai Tucson tại thị trường Việt Nam như sau: