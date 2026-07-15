Nghịch lý B-SUV cũ "ngáo giá" đẩy người mua thẳng sang Xforce mới

Thị trường ô tô Việt Nam những tháng giữa năm 2026 đang chứng kiến một dịch chuyển thú vị: Giá xe cũ ở phân khúc SUV đô thị (B-SUV) neo giữ ở mức cao bất hợp lý, vô tình tạo thành đòn bẩy tâm lý đưa người tiêu dùng dịch chuyển dòng tiền sang sở hữu những chiếc Mitsubishi Xforce hoàn toàn mới.

Tâm lý "giữ giá" quá đà và bài toán tài chính thực tế

Từ trước đến nay, tâm lý chuộng xe gầm cao đô thị tại Việt Nam luôn giữ cho phân khúc B-SUV một thanh khoản cực kỳ tốt trên thị trường thứ cấp. Những cái tên quen thuộc như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Honda HR-V qua 1 - 2 năm sử dụng thường chỉ khấu hao rất ít. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, sự kiên định về giá của các chủ xe cũ đang chạm phải một "bức tường" thực tế: Giá xe mới từ các hãng liên tục có những điều chỉnh mang tính kích cầu cực lớn.

Dạo quanh các sàn kinh doanh xe lướt, một chiếc B-SUV đời 2024 hay 2025 gầm cao, lăn bánh khoảng 15.000 đến 25.000 km hiện vẫn được chào bài với mức giá từ 580 đến 650 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng xe. Người bán luôn lập luận rằng xe gầm cao đô thị rất giữ giá, tiết kiệm được chi phí đóng thuế trước bạ lần đầu. Nhưng đối với người mua, khi làm một phép tính cộng dồn chi phí sang tên đổi chủ, bảo dưỡng thay thế các chi tiết hao mòn định kỳ, con số thực tế để chiếc xe cũ lăn bánh hợp pháp trên đường không hề rẻ như họ tưởng.

Chính lúc này, nghịch lý xuất hiện. Mức tài chính chuẩn bị cho một chiếc xe cũ đã qua sử dụng nay lại trùng khít, thậm chí là dư dả để người dùng tiếp cận một chiếc SUV đô thị "bóc tem" từ hãng. Sự xuất hiện của các chính sách ưu đãi linh hoạt vô hình trung biến việc mua xe cũ trở thành một lựa chọn kém hấp dẫn về mặt kinh tế.

Mitsubishi Xforce mới: Lực hút từ chiến lược định giá và nâng cấp

Không phải ngẫu nhiên mà dòng tiền từ nhóm khách hàng mua xe lần đầu lại đổ dồn về mẫu xe gầm cao của thương hiệu Nhật Bản. Mitsubishi Xforce 2026 phiên bản nâng cấp vừa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với cấu trúc sản phẩm tinh gọn gồm 3 phiên bản: GLX (605 triệu đồng), Luxury (665 triệu đồng) và Ultimate (720 triệu đồng).

Nhìn vào biểu giá này, phiên bản tiêu chuẩn GLX có giá niêm yết 605 triệu đồng, con số ngang ngửa, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe cũ thuộc phân khúc B đang được chào bán trên thị trường. Đặc biệt, việc nhà sản xuất tung ra các gói giải pháp hỗ trợ thiết thực như tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 45 - 55 triệu đồng đã trực tiếp kéo giá trị thực tế của xe mới xuống mức tối ưu tối đa.

Về mặt sản phẩm, phiên bản nâng cấp đời 2026 của Xforce mang lại giá trị sử dụng vượt trội mà một chiếc xe cũ rất khó cạnh tranh. Ngay từ bản tiêu chuẩn GLX, hãng đã bổ sung thêm đèn sương mù dạng LED, cảm biến lùi và hệ thống âm thanh 6 loa.

Bước lên bản tầm trung Luxury hay bản cao cấp nhất Ultimate, người dùng sở hữu ngay những trang bị thời thượng vốn là tùy chọn xa xỉ trước đây như ghế lái chỉnh điện, hệ thống camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh. Cùng với chiều dài cơ sở lên đến 2.650 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 222 mm, mẫu xe này cung cấp một không gian nội thất rộng rãi cùng khả năng vận hành linh hoạt bậc nhất phân khúc.

Cái nhìn khách quan: Xe cũ hay xe mới là lựa chọn tối ưu?

Để có một góc nhìn công tâm, thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam vẫn giữ những giá trị riêng biệt. Một chiếc Kia Seltos hay Hyundai Creta cũ ở phân khúc cao cấp (bản Premium hay Đặc biệt) dù đã lăn bánh vài vạn kilomet nhưng vẫn sở hữu những khối động cơ có dung tích lớn hơn hoặc cấu hình tăng áp mạnh mẽ, mang lại cảm giác lái bốc và thể thao hơn cho những ai đam mê tốc độ.

Hay như Honda HR-V cũ, giá trị thương hiệu và độ bền bỉ của hệ thống khung gầm là điều không thể phủ nhận. Người mua xe cũ chấp nhận rủi ro về mặt hao mòn để đổi lấy các trải nghiệm vận hành của phân khúc cao cấp với mức giá dễ chịu hơn thời điểm mua mới.

Tuy nhiên, với nhóm khách hàng đại chúng những người mua xe phục vụ gia đình nhỏ, đề cao tính kinh tế và sự an tâm tuyệt đối thì xe mới luôn có một sức nặng khó cưỡng.

Tiêu chí so sánh Xe B-SUV cũ (Đời 2024 - 2025) Mitsubishi Xforce mới (Đời 2026) Giá giao dịch thực tế 580 - 650 triệu đồng 605 - 720 triệu đồng (chưa trừ ưu đãi) Chính sách hỗ trợ Người mua tự chi trả phí sang tên, đăng kiểm và các chi phí liên quan Tặng phiếu nhiên liệu trị giá 45 - 55 triệu đồng, bảo hành chính hãng Tình trạng xe Đã qua sử dụng, có hao mòn lốp, má phanh, có thể sắp hoặc đã hết bảo hành Xe mới 100%, bổ sung ghế lái chỉnh điện, camera 360 độ, cảm biến lùi Công nghệ & vận hành Trang bị phụ thuộc đời xe và phiên bản Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC, 4 chế độ lái

Nhìn vào bảng so sánh, khi đặt lên bàn cân tổng chi phí sở hữu, khoảng cách về giá giữa xe cũ và xe mới gần như bị san phẳng bằng các chương trình khuyến mãi thực tế từ hãng. Mua xe mới, khách hàng nhận được chính sách bảo hành chính hãng dài hạn, không gian nội thất sạch sẽ tuyệt đối và quan trọng nhất là tâm lý thảnh thơi, không phải lo lắng về lịch sử đâm đụng, ngập nước của phương tiện.

Xu hướng dịch chuyển tất yếu của thị trường

Sự chuyển dịch dòng tiền từ xe cũ sang xe mới này là một tín hiệu phản ánh sự trưởng thành và tính thanh lọc cao của thị trường ô tô Việt Nam. Người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn. Họ không còn dễ dàng bị thuyết phục bởi cái mác "xe giữ giá" trên thị trường thứ cấp khi các dòng xe mới liên tục nâng cấp công nghệ và tối ưu hóa giá bán.

Nghịch lý "giá xe cũ neo cao đẩy người mua sang xe mới" thực chất là một hồi chuông điều chỉnh lại mặt bằng giá của thị trường xe cũ. Để thanh khoản được dòng sản phẩm gầm cao đô thị, các chủ xe và salon bắt buộc sẽ phải đưa mức giá kỳ vọng về đúng giá trị thực tế của nó.

Trong khi chờ đợi sự cân bằng đó từ thị trường xe cũ, những mẫu tân binh giàu trang bị, định giá thực tế như Mitsubishi Xforce mới vẫn sẽ tiếp tục tận dụng tốt lợi thế để chiếm lĩnh thị phần và dẫn dắt cuộc chơi trong phân khúc gầm cao đô thị tại Việt Nam.