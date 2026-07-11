Loạt Mitsubishi Xforce tìm chủ mới dịp hè 2026, bản Premium chỉ từ 560 triệu đồng

Vào mùa hè 2026, nhu cầu mua sắm ô tô phục vụ các chuyến du lịch gia đình tăng khiến thị trường xe đã qua sử dụng trở nên sôi động. Trên nhiều sàn giao dịch xe cũ, Mitsubishi Xforce xuất hiện với tần suất ngày càng dày, từ những chiếc đăng ký năm 2024 đến xe đời 2025, quãng đường sử dụng chỉ từ khoảng 1 - 3 vạn km. Nhiều chủ xe bán lại để lên đời hoặc chuyển sang dòng xe khác.

Một số tin rao bán Mitsubishi Xforce cũ.

Chẳng hạn, một chiếc Mitsubishi Xforce Premium đời 2024 đã đi khoảng 24.000 km được rao ở mức 568 triệu đồng. Một bản Premium khác cũng đời 2024, quãng đường khoảng 25.000 km có giá khoảng 575 triệu đồng. Trong khi đó, bản Ultimate đời 2024 đã lăn bánh khoảng 18.000 - 26.000 km được chào bán phổ biến trong khoảng 599 - 630 triệu đồng. Với xe đời 2025, giá bán thường cao hơn, dao động từ khoảng 610 - 645 triệu đồng tùy phiên bản, số kilomet và tình trạng xe.

Mức giá này tạo ra khoảng cách đáng kể so với xe mới, ngay cả trong bối cảnh các đại lý cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong tháng 7 nhằm kích cầu. Người mua vì vậy có thêm cơ hội cân nhắc giữa xe mới được hưởng khuyến mại và xe đã qua sử dụng với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn.

Ảnh thực tế một chiếc Mitsubishi Xfoce được rao bán.

Mitsubishi Xforce được định vị ở phân khúc SUV đô thị cỡ B với cấu hình 5 chỗ ngồi. Xe sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Khối động cơ này cho công suất cực đại 104 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, hướng tới khả năng vận hành êm ái trong điều kiện di chuyển chủ yếu ở đô thị.

Một trong những điểm đáng chú ý của Xforce là khoảng sáng gầm lên tới 222mm, thuộc nhóm cao trong phân khúc. Xe được trang bị 4 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel và Mud, giúp người lái linh hoạt hơn khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Khoang lái của Xforce sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Tùy từng phiên bản, xe có điều hòa tự động hai vùng độc lập, sạc điện thoại không dây, ghế bọc da, cốp điện rảnh tay và hệ thống âm thanh Yamaha Premium.

Ở các phiên bản cao cấp, Mitsubishi còn trang bị gói an toàn chủ động với nhiều tính năng hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước kết hợp phanh tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, tự động chuyển pha và cảnh báo xe phía trước khởi hành. Nhóm trang bị này giúp Xforce tạo khác biệt so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc.