Yamaha tung xe ga 155cc mới: Thiết kế cực ngầu, trang bị không thể xem thường

Vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với những đường nét sắc sảo, X FORCE 155 2026 sở hữu khung xe với kích thước tổng thể dài 1.920 mm, rộng 760 mm và cao 1.120 mm, chiều dài cơ sở 1.340 mm. Chiều cao yên đạt 815 mm, tương đối cao so với nhiều mẫu tay ga cùng phân khúc, tạo tư thế ngồi đặc trưng và hỗ trợ khả năng kiểm soát xe.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Yamaha còn cung cấp X FORCE Low với chiều cao yên giảm khoảng 30 mm, giúp người lái dễ dàng chống chân hơn mà không thay đổi nền tảng khung gầm và động cơ. Điều này giúp những người có chiều cao khiêm tốn vẫn thể hiện được cá tính thông qua chiếc xe yêu thích.

Cung cấp sức mạnh cho X FORCE 155 2026 là động cơ BLUE CORE xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 155cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT sử dụng dây đai V-Belt.

Đáng chú ý, trọng lượng xe chỉ 130 kg, giúp cải thiện tỷ lệ công suất trên trọng lượng, mang lại khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị cũng như khi di chuyển trên những cung đường quanh co.

Về trang bị, Yamaha X FORCE 155 2026 sử dụng bộ mâm 13 inch, đi kèm lốp trước 120/70-13 và lốp sau 130/70-13. Hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị ở cả hai bánh, tích hợp ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, hỗ trợ hạn chế tình trạng bánh sau trượt quay khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp.

Dù mang phong cách thể thao, X FORCE vẫn chú trọng tính thực dụng với thiết kế sàn để chân phẳng Flat Floor, giúp người dùng lên xuống xe thuận tiện và có thêm không gian đặt vật dụng nhỏ. Xe cũng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha Motor On, cho phép theo dõi thông tin phương tiện, dữ liệu hành trình và vị trí đỗ xe gần nhất.

Tại Nhật Bản, X FORCE ABS 2026 có bốn tùy chọn màu sắc gồm Matt Dark Bluish Gray Metallic 4, Matt Yellowish Gray Solid 1, Bluish White Pearl 1 và Black Metallic X. Mẫu xe được niêm yết với giá 407.000 yên - khoảng 66,5 triệu đồng.