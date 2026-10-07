Loạt Mitsubishi Xforce đời 2024 - 2025 được chủ rao bán giá hời

Thị trường xe Mitsubishi Xforce đã qua sử dụng trong tháng 10 ghi nhận nhiều mức giá khác nhau tùy năm sản xuất và phiên bản. Từ 10 tin rao được khảo sát, gồm 5 xe đời 2024 và 5 xe đời 2025, giá bán dao động từ 485 triệu đến 635 triệu đồng.

Tính toàn bộ 10 tin rao, giá trung bình của Mitsubishi Xforce cũ trong nhóm khảo sát đạt khoảng 558,3 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá có sự phân hóa khá rõ giữa xe đời 2024 và đời 2025, cũng như giữa các phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate.

Một số tin rao bán Mitsubishi Xforce.

Cụ thể, với nhóm xe đời 2024, 5 tin rao có giá lần lượt 495 triệu, 495 triệu, 530 triệu, 560 triệu và 485 triệu đồng. Như vậy, giá trung bình của Xforce đời 2024 trong nhóm này là 513 triệu đồng.

Trong đó, mức giá thấp nhất là 485 triệu đồng cho một chiếc Xforce GLX 2024 tại Hà Nội. Tin rao cho biết xe đã chạy khoảng 12.000 km, sử dụng động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ ngồi và được giới thiệu là xe một chủ.

Tại TP.HCM, hai chiếc Xforce GLX 2024 cùng được rao 495 triệu đồng. Cả hai đều có màu trắng, động cơ xăng 1.5L, hộp số tự động, 5 chỗ và đã chạy khoảng 20.500 km.

Ở phiên bản cao hơn, Xforce Exceed 2024 được rao 530 triệu đồng, với số km đã sử dụng khoảng 50.000 km. Trong khi đó, một chiếc Xforce Premium 2024 có giá 560 triệu đồng, được đăng bán tại Nghệ An. Như vậy, giữa các phiên bản đời 2024 trong nhóm khảo sát, giá chênh khoảng 75 triệu đồng từ chiếc GLX rẻ nhất đến Premium.

Ảnh thực tế một chiếc xe được rao bán.

Đối với xe đời 2025, giá rao cao hơn rõ rệt. 5 tin được khảo sát có mức giá 559 triệu, 598 triệu, 635 triệu, 626 triệu và 635 triệu đồng, tương ứng giá trung bình khoảng 611 triệu đồng.

Một chiếc Xforce Premium 2025 được rao 559 triệu đồng tại Hà Nội, đã chạy khoảng 30.000 km. Trong khi đó, nhóm Xforce Ultimate 2025 có giá từ 626 triệu đến 635 triệu đồng. Hai tin rao tại Hà Nội cùng đưa ra mức 635 triệu đồng cho xe đã chạy khoảng 13.000 km, còn một chiếc Ultimate 2025 tại TP.HCM được rao 626 triệu đồng, đã đi khoảng 19.000 km.

Đáng chú ý, một chiếc Xforce Ultimate 2024 cũng xuất hiện trong nhóm khảo sát với giá 598 triệu đồng, đã chạy khoảng 18.000 km. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các xe GLX, Exceed và Premium đời 2024, đồng thời tiến gần mức giá của những chiếc Ultimate đời 2025.

Nếu chia theo năm sản xuất, khoảng cách giá giữa hai nhóm khá rõ. Xforce đời 2024 có giá rao trung bình 513 triệu đồng, trong khi đời 2025 đạt 611 triệu đồng, chênh khoảng 98 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch được hình thành không chỉ từ năm sản xuất mà còn do cơ cấu phiên bản trong từng nhóm, khi các tin rao Xforce đời 2025 chủ yếu là Premium và Ultimate.

Như vậy, với 10 tin rao được khảo sát trong tháng 10, người mua Xforce cũ có thể tham khảo khoảng giá từ 485 triệu đồng đối với GLX đời 2024, khoảng 530-560 triệu đồng đối với Exceed và Premium đời 2024, trong khi Ultimate đời 2024 ở mức 598 triệu đồng. Sang đời 2025, Premium được rao từ 559 triệu đồng, còn Ultimate chủ yếu nằm trong khoảng 626-635 triệu đồng.

Lưu ý, mức 558,3 triệu đồng là giá trung bình của toàn bộ 10 tin rao trong hai ảnh, không phải giá giao dịch thực tế. Giá mua bán cuối cùng có thể thay đổi theo số km, tình trạng xe, lịch sử sử dụng, trang bị đi kèm và khả năng thương lượng.