Chi thêm vài chục triệu mua sedan B số tự động: Lái mới tiết kiệm được tiền tỷ

Mua ô tô lần đầu để phục vụ gia đình di chuyển trong phố luôn là bài toán đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng về cả tài chính lẫn công năng sử dụng. Với ngân sách phổ thông quanh mức 500 triệu đồng, cuộc đối đầu giữa phiên bản số sàn giá rẻ và phiên bản số tự động đầy ắp tiện nghi tại phân khúc sedan hạng B đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nhiều người mua xe lần đầu thường băn khoăn liệu việc tiết kiệm vài chục triệu đồng để chọn số sàn có thực sự xứng đáng, hay số tự động mới là giải pháp tối ưu giúp vận hành thư thái qua những con phố đông đúc.

Toyota Vios là một lựa chọn tiêu biểu trong nhóm sedan hạng B, với cả bản số sàn và số tự động để khách hàng cân nhắc theo ngân sách

Ác mộng kẹt xe giờ cao điểm và sự lên ngôi của số tự động

Đối với những người lần đầu ôm vô lăng, đặc biệt là các tài xế mới hoặc phái đẹp, việc làm quen với chân côn, cần số và canh khoảng cách an toàn trong đô thị chật hẹp là một thử thách lớn. Kịch bản phải nhích từng centimet trên những đoạn đường tắc nghẽn giao thông vào giờ tan tầm với một chiếc xe số sàn thực sự là một áp lực. Việc chân trái liên tục rà côn, tay phải không ngừng đi số từ 1 sang 2 rồi lại về N khiến sự mệt mỏi thể xác nhanh chóng dập tắt niềm vui sở hữu xe mới.

Ngược lại, hộp số tự động hoặc vô cấp CVT mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Người lái chỉ việc buông phanh, đạp ga và tập trung hoàn toàn vào việc quan sát đường đi. Sự thư thái này không chỉ mang lại sự an toàn cho chính bạn và gia đình, mà còn biến mỗi hành trình chạy phố trở thành một trải nghiệm dễ chịu, giúp chị em phụ nữ tự tin cầm lái mà không lo chết máy giữa đường hay trôi dốc.

Khoang lái Hyundai Accent có màn hình giải trí, cụm đồng hồ kỹ thuật số và cần số tự động, những trang bị đáng cân nhắc khi mua xe phục vụ gia đình

Tính toán kinh tế từ những trang bị tiện nghi đáng tiền

Nhiều người thường nhìn vào mức chênh lệch giá khoảng 40 đến 60 triệu đồng giữa bản số sàn và số tự động để rồi đắn đo. Tuy nhiên, phân khúc sedan hạng B đang chứng kiến cục diện biến động mạnh về doanh số và thứ hạng cạnh tranh, buộc các hãng xe phải đua nhau giảm giá và nhồi nhét công nghệ. Nếu làm một phép tính chi tiết về mặt trang bị tiện nghi và an toàn, phiên bản số tự động vượt trội hoàn toàn và xứng đáng tới từng đồng bỏ ra.

Toyota Vios là một minh chứng rõ nét khi dòng xe này liên tục được các đại lý tung ưu đãi giảm hàng chục triệu đồng để lôi kéo khách hàng. Trong khi bản số sàn chủ yếu bị cắt giảm mạnh tay về mặt option để tối ưu giá cho nhóm chạy dịch vụ, thì bản số tự động được trang bị hệ thống đèn LED hiện đại, màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh, điều hòa tự động làm lạnh sâu và hệ thống kiểm soát hành trình cùng các tính năng an toàn tiên tiến.

Hyundai Accent ở thế hệ mới cũng đang làm mưa làm gió thị trường nhờ bản số tự động không chỉ sở hữu thiết kế lột xác mà còn ngập tràn công nghệ. Người dùng sẽ được tận hưởng màn hình giải trí cỡ lớn, tính năng đề nổ từ xa cực kỳ tiện lợi để làm mát xe trong những ngày hè nắng nóng, cảm biến áp suất lốp, cùng gói an toàn chủ động thông minh. Nếu mua bản số sàn rồi tự nâng cấp các phụ kiện này ở ngoài, chi phí bỏ ra chưa chắc đã rẻ hơn, chưa kể đến rủi ro ảnh hưởng đến hệ thống điện và bị từ chối bảo hành chính hãng.

Xforce hướng đến người thích xe gầm cao đô thị, trong khi Xpander phù hợp hơn với gia đình cần không gian 7 chỗ; cả hai đều đòi hỏi cân đối ngân sách kỹ hơn

Cân nhắc giữa sedan hạng B và các lựa chọn gầm cao hay xe 7 chỗ

Với ngân sách linh hoạt xung quanh ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều người mua xe lần đầu thường đứng trước phân vân liệu có nên cố thêm tiền để lấy một chiếc SUV đô thị như Mitsubishi Xforce hay MPV quốc dân Mitsubishi Xpander. Câu trả lời phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích sử dụng thực tế và gánh nặng tài chính.

Mitsubishi Xforce sở hữu lợi thế gầm cao, tầm nhìn thoáng, thiết kế thời thượng và rất hợp để lội nước vào mùa mưa trong phố. Tuy nhiên, giá lăn bánh của dòng xe này bản số tự động nhỉnh hơn sedan hạng B khá nhiều, có thể gây áp lực nếu người mua phải vay trả góp ngân hàng lần đầu.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander là chiếc xe gia đình điểm 10 nếu thường xuyên chở đủ 3 thế hệ. Tuy nhiên, kích thước xe dài và to hơn sẽ khiến việc xoay trở, quay đầu hay tìm chỗ đỗ xe trong các con ngõ nhỏ ở phố trở nên vất vả hơn đáng kể. Ngoài ra, nếu chọn mua xe đời cũ để tiết kiệm tiền thì người mua cần phải kiểm tra rất kỹ các chi tiết hao mòn để tránh rủi ro sửa chữa lớn sau này.

Hộp số sàn hiện nay hầu như chỉ còn phù hợp cho những ai mua xe chạy dịch vụ taxi, vận tải để hoàn vốn nhanh nhất có thể. Còn đối với gia đình mua xe chạy phố lần đầu, việc đầu tư vào phiên bản số tự động mang lại sự tiện nghi, an toàn và cảm giác thư thái sau vô lăng, chính là giá trị xứng đáng nhất cho khoản đầu tư của bạn.