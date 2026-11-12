KTM tung “quái thú” 187 mã lực: Không cần bóp côn, sở hữu loạt công nghệ cao cấp

Đây là mẫu mô tô Sport-Touring hiệu suất cao, kết hợp sức mạnh của dòng Super Duke với những trang bị hướng đến khả năng vận hành đường dài. Xe sở hữu động cơ V-Twin LC8 dung tích 1.350 cc, công suất khoảng 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm.

Động cơ được tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên Cam-Shift, giúp tối ưu hiệu suất trên toàn dải vòng tua. Đáng chú ý, xe sử dụng hộp số AMT (Automated Manual Transmission), loại bỏ cần côn truyền thống. Người lái có thể chuyển số bằng cần số chân, nút điều khiển trên tay lái hoặc để hệ thống tự động thực hiện.

KTM 1390 Super Duke GT EVO 2027 sử dụng khung thép dạng lưới mắt cáo bằng hợp kim Chromium-Molybdenum, kết hợp hệ thống treo bán chủ động WP APEX SAT thế hệ mới. Phía trước là phuộc Thru-Rod đường kính 48 mm, trong khi giảm xóc sau có khả năng điều chỉnh giảm chấn điện tử và tải trọng lò xo bằng thủy lực. Hệ thống phanh gồm cùm Brembo Stylema 4 piston cùng hai đĩa trước 320 mm và đĩa sau 240 mm. Xe sử dụng mâm 17 inch đi kèm lốp Michelin Power 6.

Hướng đến nhu cầu touring đường dài, mẫu xe mới được trang bị kính chắn gió điều chỉnh được, yên xe và ghi-đông thiết kế lại nhằm cải thiện tư thế lái. Các tiện ích đáng chú ý khác gồm màn hình cảm ứng TFT H88 kích thước 8,8 inch, tích hợp dẫn đường ngoại tuyến, kết nối điện thoại thông minh và cổng sạc USB-C. Xe còn có nhiều chế độ lái, đèn chiếu sáng khi vào cua và hệ thống treo điện tử có thể tùy chỉnh thông qua màn hình điều khiển.

KTM 1390 Super Duke GT EVO 2027 có bình xăng dung tích 19 lít, chiều cao yên 834 mm và trọng lượng 213 kg khi chưa có nhiên liệu.

Theo kế hoạch, xe dự kiến đến các đại lý vào đầu năm 2027. KTM hiện chưa công bố giá bán chính thức.