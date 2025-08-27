Mitsubishi sắp ra mắt Delica Mini thế hệ mới, giá từ 347 triệu đồng

Mitsubishi vừa thông báo kế hoạch trình làng mẫu xe van giá rẻ Delica Mini thế hệ mới vào mùa thu năm nay. Xe sẽ được tinh chỉnh toàn diện, từ thiết kế, công nghệ đến khung gầm, nhằm tăng sức hút trước các đối thủ cùng phân khúc.

Mitsubishi Delica Mini đã có thế hệ mới chỉ sau hai năm ra mắt bản tiền nhiệm.

Ngoại thất Delica Mini vẫn giữ lại những dấu ấn đặc trưng của đời trước, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy gần như toàn bộ các tấm thân vỏ đều được tái thiết kế. Phía trước, cụm đèn LED đồ họa hình bán nguyệt lấy cảm hứng từ Land Rover Defender được làm lớn hơn. Lưới tản nhiệt dày dặn và nổi bật hơn, cản trước được thiết kế lại với các mảng ốp cùng màu thân xe kết hợp tấm ốp gầm chắc chắn.

Các đường dập nổi trên nắp capo, vòm bánh và cửa xe được nhấn mạnh rõ nét hơn. Cột D nay liền khối thay cho kiểu kính liền mạch trước đây. Đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu LED mới và tấm ốp gầm cỡ lớn. Mitsubishi cũng bổ sung hai màu ngoại thất mới: Sand Beige Pearl và Denim Blue Pearl.

Bên trong khoang cabin của Delica Mini 2025 được cải thiện đáng kể cả về tiện nghi lẫn chất liệu. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,3 inch đặt liền mạch, tạo cảm giác hiện đại. Các vật liệu trên xe cũng được hoàn thiện với chất liệu cao cấp hơn, khả năng cách âm được nâng lên, cùng nhiều cách bố trí ghế linh hoạt để tối ưu không gian. Trang bị an toàn gồm gói hỗ trợ lái ADAS mở rộng và hệ thống camera toàn cảnh 3D Multi Around Monitor.

Mitsubishi chưa công bố thông số động cơ mới, nhưng nhiều khả năng xe tiếp tục sử dụng máy xăng 3 xy lanh công suất 51 mã lực và mô-men xoắn 60 Nm ở bản hút khí tự nhiên, hoặc 63 mã lực và 100 Nm ở bản tăng áp.

Xe dùng hộp số CVT, dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian (4WD). Người lái có thể chọn 5 chế độ gồm Power, Normal, Eco, Gravel và Snow. Hệ thống giảm xóc Kayaba Prosmooth mới hứa hẹn mang lại trải nghiệm êm ái hơn, kết hợp với thiết lập treo tinh chỉnh riêng cho bản 4WD.

Tại Nhật Bản, Mitsubishi Delica Mini thế hệ mới sẽ được sẽ mở bán vào khoảng quý III/2025, giá khởi điểm từ 1,95 đến 2,95 triệu yên (tương đương 347 - 526 triệu đồng).