Xem trước mẫu xe điện Mitsubishi Eclipse Cross EV sắp ra mắt tại châu Âu

Mitsubishi vừa trình làng mẫu Eclipse Cross EV 2026, một chiếc SUV điện được thiết kế dành riêng cho thị trường châu Âu. Đây là bước đi tiếp theo trong quá trình hợp tác sâu rộng giữa Mitsubishi và Renault, sau khi nhiều mẫu xe khác của hãng Nhật như Colt hay ASX đã mang đậm dấu ấn từ đối tác Pháp.

Để tạo khác biệt so với Scenic E-Tech, Mitsubishi đã nỗ lực thiết kế lại diện mạo cho Eclipse Cross EV. Xe sở hữu cụm đèn LED hai tầng quen thuộc, lưới tản nhiệt kín mang hơi hướng Outlander và chi tiết đen bóng ở phần đuôi giúp tăng sự cá tính. Kiểu dáng coupe-SUV từng là đặc điểm nhận diện của thế hệ trước đã được loại bỏ, nhường chỗ cho phong cách SUV truyền thống, thực dụng và phù hợp hơn với thị hiếu châu Âu.

Mặc dù chiều dài tổng thể giảm xuống còn 4.470 mm, nhưng chiều dài cơ sở tăng lên 2.785 mm. Điều này mang đến không gian nội thất rộng rãi và thoải mái hơn, đặc biệt là cho hàng ghế sau, một điểm mạnh thường được người dùng châu Âu đánh giá cao.

Bên trong, chất Renault hiện hữu rõ nét. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình trung tâm đặt dọc 12 inch tích hợp hệ sinh thái Google. Mitsubishi chỉ bổ sung một số lựa chọn phối màu và vật liệu nhằm tạo sự khác biệt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận khoang cabin mang lại cảm giác hiện đại và tiện nghi.

Các trang bị cao cấp như cửa sổ trời điện tử đổi màu, hệ thống đèn viền LED nội thất và dàn âm thanh Harman Kardon giúp tăng trải nghiệm. Hàng ghế sau có thể gập linh hoạt, mở rộng dung tích khoang hành lý từ 478 đến 1.670 lít. Ngoài ra, gói hỗ trợ lái bán tự động cũng xuất hiện, giúp người lái yên tâm hơn khi di chuyển đường dài.

Về khả năng vận hành, Mitsubishi Eclipse Cross EV được trang bị động cơ điện đặt trước với công suất 215 mã lực, kết hợp bộ pin dung lượng 87 kWh. Theo tiêu chuẩn WLTP, xe có thể đạt phạm vi hoạt động khoảng 600km, một con số ấn tượng trong phân khúc. Pin hỗ trợ sạc nhanh 150kW, đi kèm hệ thống làm mát bằng chất lỏng để duy trì hiệu suất ổn định.

Mitsubishi cũng xác nhận sẽ tung ra một phiên bản giá rẻ hơn vào năm 2026, sử dụng pin 60 kWh và động cơ 170 mã lực. Phiên bản này sẽ tương đương bản tiêu chuẩn của Scenic E-Tech, hướng đến nhóm khách hàng phổ thông hơn.

Sự xuất hiện của Eclipse Cross EV tiếp tục làm dấy lên tranh luận về vai trò ngày càng mờ nhạt của Mitsubishi trong liên minh Renault–Nissan–Mitsubishi. Toàn bộ quy trình phát triển và sản xuất của mẫu xe đều do Renault đảm nhiệm, trong khi Mitsubishi dường như chỉ góp mặt bằng thương hiệu.

Đáng chú ý, Mitsubishi cũng xác nhận mẫu xe này sẽ không được bán tại thị trường Bắc Mỹ. Thay vào đó, hãng dự định tung ra một mẫu crossover điện nhỏ hơn vào mùa hè 2026, sử dụng nền tảng chia sẻ với Nissan Leaf thế hệ mới.