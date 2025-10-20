Đại lý Mitsubishi bắt đầu nhận cọc mẫu xe Destinator

Sau lần xuất hiện tại Việt Nam cách đây 2 tháng, Mitsubishi Destinator đã được mở đặt cọc chính hãng kèm khuyến mãi, hứa hẹn ra mắt cuối năm làm nóng phân khúc SUV 7 chỗ dưới 1 tỷ đồng. Khoản đặt cọc trước là 10 triệu đồng.

Không chỉ nhận đặt cọc sớm cho Destinator, hãng xe Nhật còn đưa ra khuyến mãi cho những ai đặt hàng chính hãng từ ngày 15/10/2025 cho tới trước ngày mẫu xe này chính thức ra mắt. Quà tặng là gói phim cách nhiệt và phiếu ưu đãi dịch vụ, giá trị quy đổi 14,5 triệu đồng.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 15/10 đến hết 31/12/2025, các chủ xe Mitsubishi thuộc hạng Bạch kim theo tích điểm sử dụng dịch vụ của hãng khi đặt mua Destinator còn được tặng phiếu dịch vụ trị giá 15 triệu đồng, cộng thêm một phiếu dịch vụ trị giá 3 triệu đồng theo diện ưu đãi khi khi mua thêm hoặc thay thế xe Mitsubishi hiện tại. Như vậy, tổng giá trị khuyến mãi cao nhất khi đặt mua xe Destinator lên tới 33 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng xe Nhật còn cho biết Destinator sẽ có “giá cạnh tranh” dù không đưa ra một con số tham khảo. Theo thông tin từ phía đại lý, mẫu xe này có giá tạm tính từ hơn 700 triệu đồng. Cũng trong thông báo nhận đặt cọc xe, Mitsubishi còn hé lộ thêm một số thông tin về trang bị của Destinator cho thị trường Việt Nam.

Ở bên trong, điểm nhấn đến từ cặp màn hình 8 inch sau vô-lăng và 12,3 inch cảm ứng trung tâm. Nhiều khả năng, trang bị này có trên các bản cao cấp. Tại Indonesia, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 8 inch trung tâm, và màn hình 4,2 inch kèm đồng hồ cơ sau vô-lăng.

Theo đó, xe sẽ dùng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp cùng 5 chế độ lái. Nếu giống tại thị trường Indonesia, động cơ này cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp số CVT và dẫn động cầu trước. Trong 5 chế độ lái, hãng xe Nhật nhấn mạnh vào chế độ đường nhựa (Tarmac) lần đầu xuất hiện. Các chế độ khác là đường thường, đường bùn lầy, đường ướt và đường sỏi. Xe cho thấy bản bán tại Việt Nam còn có ADAS.

Tại Indonesia, gói ADAS trên Destinator có các tính năng kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành… đi cùng camera 360 độ.

Nếu đúng có mức giá chỉ từ trên 700 triệu đồng như theo dự kiến từ đại lý, Mitsubishi Destinator sẽ cạnh tranh với nhóm SUV cỡ C, gồm Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Xét về kích thước, Destinator cũng tương đương các mẫu xe cỡ C, nhưng có lợi thế ở trục cơ sở lớn hơn hẳn, lên tới 2.815 mm, có thể so sánh với Hyundai Santa Fe.