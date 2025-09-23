Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, chưa về phiên bản HEV

Mitsubishi Xpander 2025 ra mắt tại Việt Nam với một số nâng cấp về an toàn và tiện nghi, giá từ 659 triệu đồng, hứa hẹn giữ vững sức hút trong phân khúc MPV. Cụ thể, hãng Mitsubishi vừa công bố phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV Xpander.

Tuy nhiên, chỉ có bản AT Premium và bản Cross là được nâng cấp, các bản khác không thấy nhắc đến. Theo trang web của công ty, các bản khác vẫn đang được bán với giá niêm yết không đổi. Trở lại với hai phiên bản vừa được công bố nâng cấp, điểm thay đổi đầu tiên đến từ thiết kế ngoại thất.

Phần đầu xe gọn gàng hơn với lưới tản nhiệt tối giản, kết hợp khe hút gió dọc phía dưới và cản sau tinh chỉnh lại giúp tổng thể cân đối hơn. Bộ mâm hợp kim 17 inch thiết kế mới tạo cảm giác hiện đại, thể thao. Trong khi đó, Xpander Cross lại mang phong cách SUV rõ rệt hơn. Lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ mẫu Xforce, cụm đèn pha tối màu và cản trước cơ bắp đi cùng mâm hai tông màu mang đến diện mạo mới, phù hợp với khách hàng ưa trải nghiệm.

Bên trong, khoang nội thất cũng được làm mới với màn hình trung tâm 10 inch, thay cho loại 8 inch trước đây, hỗ trợ đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto. Cụm đồng hồ sau vô-lăng đổi sang màn hình TFT 8 inch, hiển thị trực quan hơn. Trên Xpander Cross, hãng tiếp tục duy trì phong cách thể thao với phối màu đỏ - đen và ghế bọc da tổng hợp, trong khi bản thường là ghế da một màu, nhắm tới nhóm khách hàng thiên về sự thực dụng.

Cả hai phiên bản vẫn sử dụng khối động cơ xăng I4, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm cùng hộp số CVT. Và đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Ở lần nâng cấp này, Mitsubishi không giới thiệu phiên bản HEV như ở thị trường Thái Lan.

Về an toàn, Mitsubishi đã nâng cấp đáng kể khi trang bị 6 túi khí tiêu chuẩn cho cả hai biến thể, thay vì chỉ hai túi khí. Tuy nhiên, mẫu MPV này hiện vẫn chỉ có camera lùi, chưa được bổ sung camera 360 độ. Công nghệ kiểm soát lực kéo khi vào cua Active Yaw Control (AYC) được trang bị cho cả bản AT Premium (trước đây chỉ có trên bản Cross).

Phiên bản AT Premium có giá từ 659 triệu đồng và Xpander Cross từ 699 triệu đồng. So với trước, mức giá chỉ tăng nhẹ 1 triệu đồng.