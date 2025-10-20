Loạt xe Nhật đua nhau giảm giá để lôi kéo người dùng Việt

Đây là một động thái cần thiết khi thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm doanh số đáng kể sau quý 2 hồi phục tích cực.

Bán chạy nhưng Mitsubishi Xpander cũng giảm giá mạnh.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 8, các thành viên của hiệp hội chỉ bán ra tổng cộng 25.973 xe, giảm 18% so với tháng trước đó. Đây là tháng thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận doanh số âm, điều này cho thấy sức mua đang hạ nhiệt.

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều nhà sản xuất và phân phối ô tô đã bắt đầu triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Đặc biệt, các thương hiệu xe Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc, với nhiều ưu đãi giảm giá nhằm thu hút khách hàng.

Toyota, Honda, Mazda rầm rộ giảm giá – dấu hiệu gì cho thị trường cuối năm?

Theo khảo sát, hầu hết các thương hiệu xe Nhật tại Việt Nam đã công bố các chương trình ưu đãi, chủ yếu là giảm giá trực tiếp, hỗ trợ lệ phí trước bạ và tặng quà. Cụ thể, Suzuki hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho hai mẫu xe XL7 và Jimny. Các thương hiệu khác như Toyota, Honda, Mitsubishi và Mazda cũng áp dụng mức hỗ trợ linh hoạt từ 50% đến 100% tùy theo phiên bản.

Toyota hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Đáng chú ý, ngay cả những mẫu xe bán chạy như Mitsubishi Xpander cũng được áp dụng ưu đãi lớn, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản trang bị hộp số tự động, tương đương từ 60 - 66 triệu đồng. Tương tự, Toyota Vios đã tăng mức khuyến mãi lên 100% lệ phí trước bạ, giúp giảm giá từ 46 - 54 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống còn 412 - 491 triệu đồng.

Mẫu SUV đô thị Toyota Yaris Cross cũng phải giảm giá để duy trì vị thế cạnh tranh, với mức tiết kiệm từ 42 - 48,5 triệu đồng cho khách hàng trong tháng 9. Mazda CX-5, một trong những mẫu SUV cỡ trung hàng đầu, cũng tiếp tục áp dụng nhiều chương trình ưu đãi, đưa giá khởi điểm thực tế về quanh mức 700 triệu đồng.

Theo nhận định của các chuyên gia, sự giảm sút sức mua trong tháng 9/2025 trùng với tháng 7 âm lịch, thời điểm mà người tiêu dùng thường e dè trong việc chi tiêu cho các tài sản giá trị cao. Do đó, việc các hãng xe đẩy mạnh khuyến mãi là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với tình hình thị trường hiện tại, cuộc đua giảm giá có thể sẽ tiếp diễn đến hết năm 2025.