Mẫu xe nào đang dẫn đầu phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam

Tháng 9/2025 chứng kiến sự tăng trưởng doanh số của hầu hết các mẫu xe ô tô thuộc phân khúc SUV hạng C bởi đã bước sang tháng 8 âm lịch, người dân tăng mua xe nhiều hơn. Cùng với việc các hãng tích cực triển khai các chương trình khuyến mại giúp doanh số các xe thuộc phân khúc này tăng trường khá tốt.

STT Mẫu xe Tháng 9/2025 (Số lượng xe) Cộng dồn năm 2025 (Số lượng xe) 1 Mazda CX-5 1.311 11.306 2 VinFast VF 7 778 5.877 3 Hyundai Tucson 952 5.910 4 Honda CR-V 485 4.155 5 Ford Territory 1.120 8.156 6 Kia Sportage 141 1.505 7 Mitsubishi Outlander 0 362

Mazda CX-5 là mẫu SUV hạng C bán chạy nhất trong tháng 9/2025 với 1311 xe bán ra, tăng trưởng 27,9% so với tháng trước đó. Kết quả này ngoài việc người dân tăng mua xe sau tháng 7 âm lịch, thì CX-5 cũng được hãng giảm giá từ 20 - 40 triệu đồng tùy phiên bản, khiến giá khởi điểm của xe chỉ còn từ 709 triệu đồng, thậm chí tương đương một số các mẫu SUV hạng B.

Tính cộng dồn doanh số năm 2025 của Mazda CX-5 cho tới hết tháng 9 đạt 11.306 xe, vẫn đang đứng ở vị trí số 1 phân khúc SUV hạng C và tạo khoảng cách khá lớn với mẫu xe á quân là Ford Territory.

Sau khi bất ngờ giảm sút doanh số ở tháng 8/2025, Ford Territory đã có bước tăng trưởng ngoạn mục vào tháng 9/2025 dù hãng xe Mỹ không đưa tới chương trình khuyến mại nào cho mẫu SUV hạng C của mình. Phiên bản mới xuất hiện từ giữa tháng 8/2025 có lẽ đang được người dùng Việt đón nhận tích cực, xe đạt doanh số 1120 xe vào tháng 9. Cộng dồn năm 2025, Territory hiện đang đạt doanh số 8156 xe, tạm xếp vị trí á quân trên phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.

Hyundai Tucson luôn là mẫu xe được người dùng đánh giá rất cao ở phân khúc SUV hạng C về vận hành và trang bị. Trong tháng 9/2025, Tucson được hãng giảm giá trực tiếp từ 25 - 55 triệu đồng tùy phiên bản, và điều này tác động tích cực đến doanh số với 952 xe bán ra. Doanh số cộng dồn năm 2025 của Hyundai Tucson tới hết tháng 9 đạt 5910, tạm xếp vị trí số 3.

Doanh số của Tucson hiện đang được theo sát bởi VinFast VF7, với 778 xe bán ra trong tháng 9 và đạt doanh số cộng dồn năm 2025 là 5877 xe. Tiếp đó là Honda CR-V, mẫu xe thuộc hàng đắt đỏ nhất nhưng cũng có các trang bị hiện đại nhất hiện đạt doanh số cộng dồn năm 2025 là 4155 xe.

Áp chót là KIA Sportage với doanh số cộng dồn năm 2025 tính tới hết tháng 9 là 1505 xe. Mitsubishi Outlander tháng vừa qua không ghi nhận doanh số, và hiện mẫu SUV C của hãng xe Nhật đang tạm ở vị trí cuối cùng với doanh số cộng dồn năm 2025 là 362 xe.