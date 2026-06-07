Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới lộ ảnh thiết kế

Mẫu SUV biểu tượng Pajero sẽ bước sang thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới vào mùa thu năm nay, đánh dấu sự trở lại đầy hứa hẹn sau nửa thập kỷ vắng bóng trên thị trường toàn cầu. Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Mitsubishi Motors đã chính thức xác nhận màn tái xuất của một trong những "tượng đài" lớn nhất của hãng.

Theo đó, thế hệ thứ 5 của Mitsubishi Pajero (còn có tên gọi khác là Montero tại một số thị trường) sẽ có màn ra mắt toàn cầu vào mùa thu năm 2026 (khoảng từ tháng 9 đến tháng 11). Sự kiện này chấm dứt chuỗi 5 năm vắng bóng của dòng SUV huyền thoại kể từ khi bị khai tử vào năm 2021.

Hình ảnh úp mở (teaser) duy nhất được công bố cho thấy Pajero mới sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới.

Một điểm đáng chú ý trong lần trở lại này là cấu trúc nền tảng của xe. Trước đây, dù cùng mang cái tên "Pajero", bản Pajero tiêu chuẩn và bản Pajero Sport là hai dòng xe hoàn toàn khác biệt. Trong khi Pajero Sport sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder-frame) chung với bán tải Triton, thì Pajero (từ thế hệ thứ 3 đến khi khai tử) lại tiên phong ứng dụng cấu trúc khung gầm liền khối unibody tích hợp khung thanh định hình.

Tuy nhiên, với thế hệ 2027, Mitsubishi quyết định đưa Pajero trở lại với "nguyên bản" như hai thế hệ đầu tiên bằng việc xác nhận xe sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm rời với người anh em bán tải Triton thế hệ mới.

Về truyền động, nhiều khả năng mẫu SUV flagship này sẽ thừa hưởng khối động cơ dầu I4, dung tích 2.4L tăng áp. Khối động cơ này mang lại hai tùy chọn cấu hình: tăng áp đơn cho công suất 184 mã lực hoặc tăng áp kép (Twin-Turbo) cho công suất lên đến 204 mã lực. Sức mạnh này sẽ được truyền xuống bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Super Select II danh tiếng của Mitsubishi.

Mẫu SUV biểu tượng Pajero sẽ bước sang thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới vào mùa thu năm nay.

Dù phát triển trên nền tảng xe bán tải, hãng xe Nhật Bản khẳng định Pajero hoàn toàn mới sẽ sở hữu "khoang cabin cùng hệ thống treo trước/sau được phát triển đặc quyền". Sự tinh chỉnh này đảm bảo cho xe không chỉ giữ vững khả năng off-road thượng thặng mà còn mang lại trải nghiệm êm ái, lịch lãm và cao cấp khi di chuyển đô thị.

Hình ảnh úp mở (teaser) duy nhất được công bố cho thấy Pajero mới sẽ sở hữu ngôn ngữ thiết kế phần đầu xe khác biệt hoàn toàn so với Triton. Cụm đèn định vị có đường nét sắc sảo tương tự mẫu CUV Xforce, kết hợp cùng dải đèn LED định vị trải dài toàn chiều ngang mặt ca-lăng như mẫu Frontier Pro.

"Pajero hoàn toàn mới được phát triển để trở thành mẫu xe flagship, đại diện cho tinh thần phiêu lưu và khát khao chinh phục thử thách của Mitsubishi Motors", đại diện hãng chia sẻ. Hiện tại, Mitsubishi vẫn bỏ ngỏ khả năng liệu tân binh này có thay thế hoàn toàn dòng Pajero Sport hiện hữu (vốn đã ra mắt từ năm 2015 và khá lỗi thời) hay không. Tại Australia, Pajero Sport sắp bị khai tử do không đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải mới, và giới chuyên môn nhận định Pajero 2027 chính là cái tên thay thế hoàn hảo.

Việc định vị xe là "mô hình toàn cầu" cho thấy tham vọng lớn của Mitsubishi. Dẫu vậy, việc đưa một dòng xe huyền thoại vốn có khung gầm tinh vi về lại nền tảng bán tải có thể sẽ khiến một bộ phận khách hàng trung thành coi đây thực chất chỉ là một chiếc "Pajero Sport thế hệ mới" bỏ đi hậu tố "Sport". Câu trả lời về vị thế thực sự của Pajero 2027 sẽ được giải đáp khi xe chính thức trình làng vào cuối năm nay.