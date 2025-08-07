Xem trước thiết kế Mitsubishi Pajero đời mới, nhiều chi tiết giống Xforce

Gần đây, sự xuất hiện của một nguyên mẫu bí ẩn, được bắt gặp trong quá trình thử nghiệm tại miền nam châu Âu làm dấy lên đồn đoán về thế hệ Pajero hoàn toàn mới, có thể ra mắt vào năm 2026.

Mitsubishi Pajero đời mới chạy thử trong lớp ngụy trang. Ảnh: Carscoops

Sau khi thông tin rò rỉ xuất hiện, Mitsubishi Pajero đời mới đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu xe và giới thiết kế kỹ thuật số. Chuyên trang Carscoops chia sẻ hình ảnh bản dựng kỹ thuật số của tác giả Theottle, được hoàn thiện dựa trên các hình ảnh chụp nguyên mẫu Mitsubishi Pajero mới đang được cho chạy thử trên đường.

Bản dựng đồ họa Mitsubishi Pajero 2026 của Theottle

Theo đó, Mitsubishi Pajero (hay Montero ở một số thị trường) trong bản dựng của Theottle là mẫu xe được phát triển dựa trên Nissan Patrol, vay mượn một vài thiết kế ngoại thất từ Mitsubishi Destinator hay đàn em Xforce.

Dựa trên hình ảnh phác họa có thể thấy, phần đầu xe Pajero 2026 khá giống Mitsubishi Destinator, nổi bật với dải đèn LED ban ngày xếp chồng lên nhau, nằm bên cạnh lưới tản nhiệt rộng và tấm chắn gầm táo bạo. Cản trước cũng được tái thiết kế với hốc gió lớn, tích hợp đèn sương mù hai bên giúp tăng vẻ cơ bắp và khí động học. Nắp ca-pô dập nổi và hốc bánh xe rộng càng nhấn mạnh tính off-road đặc trưng.

Xung quanh thân xe, phần kính chắn gió gợi nhớ đến mẫu concept Mitsubishi DST, trong khi phần đuôi xe khiến người ta liên tưởng đến Nissan Patrol mới nhất, với cửa sổ đứng, đèn hậu LED và tấm chắn gầm cỡ lớn.

Nhiều đồn đoán cho rằng, Pajero mới sẽ được phát triển trên khung gầm rời chia sẻ từ bán tải Triton (L200), sử dụng động cơ xăng, diesel và có thể có thêm tùy chọn hybrid hoặc PHEV. Một số khác lại cho rằng, xe sẽ dùng khung gầm liền khối giống Outlander để thuận tiện cho điện khí hóa, tuy nhiên, điều này được cho là không phù hợp với DNA off-road của Pajero.

Carscoops nhận định, Mitsubishi sẽ hoàn thiện và ra mắt Pajero mới trước thời điểm cuối năm nay. Khi đó, thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu SUV 3 hàng ghế sẽ được vén màn.