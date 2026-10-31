Mitsubishi Outlander sắp về Việt Nam có thêm bản Offroad

Trước thềm Triển lãm SEMA 2026, Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của Outlander Diamond Trail Edition. Đây được đánh giá là biến thể Outlander sở hữu khả năng chinh phục địa hình tốt nhất từng xuất hiện tại thị trường Bắc Mỹ, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược phát triển các dòng xe off-road của thương hiệu, tiếp nối sự kiện ra mắt của mẫu Pajero thế hệ mới.

Về tổng thể, diện mạo của Outlander Diamond Trail Edition gây ấn tượng mạnh nhờ bộ lưới tản nhiệt sơn đen nhám kết hợp cụm đèn chiếu sáng làm tối màu. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch màu đen, đi cùng lốp địa hình đa dụng Nexen Roadian ATX và cản trước/sau tái thiết kế.

Mitsubishi vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của Outlander Diamond Trail Edition.

Những điều chỉnh ở phần cản trước sau giúp nâng góc tiếp cận của mẫu SUV cỡ C này từ 18,3 độ lên 20,5 độ, trong khi góc thoát phía sau được cải thiện từ 22,2 độ lên 23,1 độ. Ngoài ra, phiên bản này còn sở hữu tùy chọn màu sơn xanh ánh kim Trail Green Metallic độc quyền.

Bên trong khoang cabin, ghế ngồi được bọc lớp vật liệu màu xám đậm có tính năng chống thấm nước, điểm xuyết bởi các đường chỉ khâu màu kaki. Mitsubishi đã thay thế các mảng nhựa đen bóng trên bản tiêu chuẩn bằng các chi tiết trang trí màu đen nhám, crôm và satin tối màu tại khu vực bệ trung tâm. Nhãn hiệu Diamond Trail Edition cũng xuất hiện tại các vị trí như tựa lưng ghế, ốp cửa và thảm sàn.

Mitsubishi cũng bổ sung màn hình hiển thị chuyên dụng trên bảng đồng hồ, cho phép người lái theo dõi góc đánh lái, độ trượt của bánh xe và mức độ can thiệp của hệ thống kiểm soát lực kéo. Trong khi đó, hệ thống camera đa góc nhìn được nâng giới hạn tốc độ hoạt động từ 10 km/h lên 30 km/h, giúp người lái quan sát xung quanh xe thuận tiện hơn khi di chuyển trên địa hình phức tạp.

Xe vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V, tạo ra công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 279 Nm. Dù vậy, hiệu năng off-road đã được nâng cấp nhờ hệ thống dẫn động 4 bánh Super-All Wheel Control (S-AWC) tinh chỉnh, bổ sung chế độ lái Rock giúp tăng độ bám trên bề mặt đá và hỗ trợ tốt hơn cho hệ thống đổ đèo.

Xe vẫn giữ nguyên khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V.

Bên cạnh phiên bản thương mại, Mitsubishi còn mang tới sự kiện hai mẫu xe ý tưởng được phát triển trên nền tảng Outlander Diamond Trail Edition. Mẫu concept thứ nhất sở hữu bộ nâng gầm 2,5 inch, mâm Race Method 18 inch kết hợp lốp BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, giá nóc Thule Caprock tích hợp lều dã ngoại, tấm hỗ trợ thoát lầy và dàn đèn LED phụ trợ.

Mẫu concept thứ hai được trang bị bộ nâng gầm 1,5 inch, mâm 18 inch độc đáo cùng giá nóc chuyên dụng để chở xe đạp địa hình.