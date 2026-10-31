Ảnh thực tế Hyundai Tucson thế hệ mới màu nâu ánh kim tại đại lý

So với thế hệ tiền nhiệm, Tucson mới sở hữu phần đầu xe tạo hình mạnh mẽ, các đường nét thân xe dứt khoát và diện mạo bề thế hơn. Đây là thế hệ thứ 5 của mẫu SUV này, được Hyundai nâng cấp toàn diện sau khoảng 6 năm kể từ khi thế hệ thứ 4 ra mắt.

Sức hút của mẫu xe nhanh chóng được thể hiện qua kết quả đặt hàng tại quê nhà. Ngày 22/10, Hyundai chính thức mở nhận đặt hàng Tucson thế hệ mới tại Hàn Quốc. Chỉ sau ngày đầu tiên, xe đã ghi nhận 15.045 đơn, cao hơn khoảng 39% so với con số 10.842 đơn của thế hệ trước khi ra mắt vào tháng 9/2020.

Xét theo cơ cấu phiên bản, bản cao cấp Inspiration chiếm tỷ lệ lớn nhất với 44%, tăng mạnh so với mức 29% trước đây. Phiên bản này được trang bị màn hình giải trí 17 inch tích hợp nền tảng Pleos Connect, hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc HDA 2 và hai vị trí sạc điện thoại không dây.

H-Pick tiêu chuẩn đứng thứ hai với 33% đơn đặt hàng, tiếp theo là Exclusive với 22% và XRT phong cách thể thao chiếm 1%.

Đáng chú ý, hệ truyền động hybrid chiếm tới 55% tổng lượng đơn đặt hàng, tăng so với mức 48% của thế hệ trước. Hệ thống hybrid mới được cải thiện công suất kết hợp và tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng tăng áp được nâng cấp bộ tăng áp, giúp công suất tăng thêm 13 mã lực và kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và vận hành, Tucson mới còn được bổ sung nền tảng Pleos Connect hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA và kho ứng dụng mở. Các trang bị an toàn đáng chú ý gồm 9 túi khí, kiểm soát hành trình thông minh NSCC 2, camera 360 độ có chức năng hiển thị mặt đường trong suốt và hệ thống hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe.

Ảnh: Đại lý