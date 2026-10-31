Siết phạt nguội khoảng cách cao tốc: Hệ thống an toàn thông minh cứu tài xế

Từ ngày 27/8/2026, các quy định mới về giám sát an toàn giao thông bắt đầu siết chặt việc kiểm soát lỗi không giữ khoảng cách tối thiểu trên cao tốc thông qua mạng lưới camera quét tự động. Trong bối cảnh này, những mẫu xe phổ thông được phổ cập công nghệ an toàn chủ động như Honda City bỗng trở thành trợ thủ đắc lực giúp tài xế nhẹ gánh lo phạt nguội.

Mạng lưới camera giám sát trên cao tốc hiện nay đã được nâng cấp thuật toán thông minh để quét lỗi bám đuôi. Chỉ cần phương tiện duy trì cự ly dưới mức quy định, hình ảnh vi phạm sẽ được trích xuất tự động gửi về trung tâm phạt nguội.

Honda City được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn Honda SENSING trên cả ba phiên bản

Ma trận khoảng cách cao tốc và áp lực từ "mắt thần"

Theo các quy định tại Thông tư 38/2024/TT-BGTVT và Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chế tài cho lỗi vi phạm không giữ khoảng cách an toàn vô cùng khắt khe:

Vi phạm thông thường (chưa va chạm): Phạt tiền 4 - 6 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX).

Gây hậu quả tai nạn: Mức phạt tăng lên 11 - 12 triệu đồng và trừ 5 điểm GPLX.

Áp lực đè nặng lên tài xế bởi việc căn chỉnh khoảng cách bằng mắt thường ở tốc độ cao rất cảm tính. Luật quy định rõ các mốc cự ly tối thiểu:

Tốc độ 60 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 35m.

Tốc độ từ 60 - 80 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 55m.

Tốc độ từ 80 - 100 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 70m.

Tốc độ từ 100 - 120 km/h: Khoảng cách tối thiểu là 100m.

Chỉ cần một phương tiện khác đột ngột tạt đầu hoặc xi-nhan chuyển làn chèn vào khoảng trống, cự ly an toàn của xe phía sau lập tức bị phá vỡ. Nếu tài xế phản xạ chậm bằng chân phanh, ranh giới giữa việc lái xe an toàn và nhận biên bản phạt nguội là vô cùng mong manh.

Hệ thống Honda SENSING trên Honda City sử dụng camera phía trước để nhận diện phương tiện và các đối tượng giao thông, hỗ trợ tài xế trong quá trình vận hành

Lỗ hổng công nghệ trên diện rộng của các dòng xe phổ thông

Trước áp lực quét phạt nguội, hàng loạt dòng xe ăn khách lộ rõ điểm yếu công nghệ hỗ trợ. Mẫu sedan quốc dân Toyota Vios dù bền bỉ nhưng hệ thống ga tự động (Cruise Control) chỉ ở dạng cơ bản, không thể tự tăng giảm tốc theo xe phía trước. Bước sang mẫu Hyundai Accent, dù thế hệ mới đã bổ sung gói an toàn nâng cao tinh chỉnh khoảng cách, nhưng trang bị này lại chỉ giới hạn độc quyền trên phiên bản cao cấp nhất có giá bán tiệm cận phân khúc trên.

Nhìn sang nhóm xe gầm cao đô thị và MPV gia đình, tình hình cũng tương tự. Phần lớn các phiên bản phổ thông của "vua doanh số" Mitsubishi Xpander lẫn tân binh Mitsubishi Xforce đều khuyết thiếu hệ thống radar hay camera quét khoảng cách thích ứng. Tài xế lái các dòng xe này liên tục phải tự dùng chân phanh để ngắt ga tự động mỗi khi phương tiện phía trước giảm tốc trên cao tốc. Sự chậm trễ chỉ vài mili-giây của phản xạ con người không chỉ đẩy họ vào rủi ro bị camera bắt lỗi bám đuôi, mà còn làm tăng nguy cơ va chạm liên hoàn.

Công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng ACC hỗ trợ duy trì khoảng cách với xe phía trước, nhưng người lái vẫn phải chủ động kiểm soát tốc độ và tuân thủ quy định giao thông

Công nghệ Honda SENSING trên Honda City: Lợi thế từ tư duy "bình dân hóa" an toàn

Trái ngược với cách tiếp cận nhỏ giọt của các đối thủ, Honda City tạo nên một bước ngoặt khi trang bị tiêu chuẩn hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING trên tất cả các phiên bản (từ G, L đến RS) với mức giá chỉ từ hơn 500 triệu đồng. Lợi thế này giúp mọi chủ xe Honda City đều sở hữu một chiếc "lá chắn" công nghệ bảo vệ túi tiền.

Hệ thống sử dụng một camera góc rộng (Monocular Camera) trên kính lái để đo đạc chính xác khoảng cách và tốc độ của phương tiện di chuyển cùng làn phía trước:

Tính năng trên Honda City Cách thức hoạt động và hỗ trợ tài xế Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Khi kích hoạt, hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ theo xe phía trước và duy trì khoảng cách cài đặt. Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) Phát cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh khi phát hiện nguy cơ va chạm phía trước và có thể tự động phanh để giảm thiểu nguy cơ hoặc mức độ va chạm. Cảnh báo xe phía trước khởi hành (LCDN) Phát tín hiệu nhắc nhở khi xe phía trước bắt đầu di chuyển sau thời gian dừng, giúp tài xế chú ý và tiếp tục hành trình kịp thời.

Lưu ý kỹ thuật: Do hoạt động dựa trên camera đơn, hệ thống ACC của Honda City tối ưu nhất ở dải tốc độ cao tốc và sẽ tự động ngắt khi tốc độ xe giảm xuống dưới khoảng 30 km/h. Do đó, công nghệ này đóng vai trò trợ lý đắc lực giúp tài xế giữ khoảng cách chuẩn xác khi chạy tốc độ cao, nhưng không thay thế hoàn toàn vai trò kiểm soát của người lái khi đi vào các vùng ùn tắc giao thông.

Việc phổ cập công nghệ an toàn thông minh xuống một mẫu sedan hạng B như Honda City mang lại giá trị thực dụng rất lớn: Vừa bảo vệ tính mạng cho cả gia đình, vừa bảo toàn điểm bằng lái trước những biên bản phạt nguội đắt đỏ trị giá hàng triệu đồng.