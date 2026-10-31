Royal Enfield Classic 650 bản kỷ niệm 125 năm, giới hạn chỉ 625 xe

Thành lập năm 1901, Royal Enfield là một trong những thương hiệu mô tô có lịch sử lâu đời. Phiên bản Classic 650 kỷ niệm 125 năm tiếp tục duy trì phong cách thiết kế cổ điển đặc trưng của dòng Classic, đồng thời tạo dấu ấn riêng bằng màu sơn và các chi tiết nhận diện đặc biệt.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là lớp sơn Hypershift có khả năng thay đổi sắc thái theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng. Bề mặt sơn chuyển đổi giữa ba tông đỏ, xanh lá cây và vàng, kết hợp với các chi tiết trang trí màu vàng, huy hiệu kỷ niệm 125 năm, logo riêng trên ốp hông và những đường viền được hoàn thiện thủ công.

Về vận hành, xe sử dụng động cơ hai xi-lanh song song, dung tích 648 cc, làm mát bằng không khí và dầu. Động cơ cho công suất tối đa 47 mã lực và mô-men xoắn cực đại 52,3 Nm. Các thông số động cơ, khung gầm và cấu hình cơ khí cơ bản được giữ nguyên so với Classic 650 tiêu chuẩn. Những thay đổi chủ yếu tập trung vào diện mạo và các chi tiết trang trí.

Royal Enfield Classic 650 125th Anniversary Edition Hypershift có tổng sản lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, phân bổ cho năm khu vực. Tại châu Âu, mẫu xe được niêm yết với giá 8.090 euro, tương đương khoảng 233 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo.

Với màu sơn chuyển sắc độc đáo và số lượng sản xuất hạn chế, phiên bản kỷ niệm 125 năm hướng đến những khách hàng yêu thích phong cách cổ điển của Royal Enfield và muốn sở hữu một mẫu xe có tính sưu tầm cao.