Mitsubishi "khai tử" Outlander tại Việt Nam, xe cũ "hot" chợ mạng

Trong bối cảnh Mitsubishi đã chính thức khai tử dòng Outlander tại Việt Nam, thị trường xe cũ bất ngờ chứng kiến sự quan tâm trở lại dành cho mẫu C-SUV 7 chỗ này. Trên các chợ xe trực tuyến, loạt tin rao bán Mitsubishi Outlander đời 2024 số tự động liên tục xuất hiện với tần suất dày hơn, mức giá dao động quanh ngưỡng 700–780 triệu đồng, thu hút sự chú ý của không ít người tiêu dùng đang tìm kiếm một mẫu xe gia đình rộng rãi, thương hiệu Nhật và chi phí hợp lý.

Một số tin rao xe cũ.

Ghi nhận trên các trang mua bán xe, nhiều chiếc Outlander 2.0 CVT 2024 được rao bán trong tình trạng còn rất mới. Đơn cử, một xe Outlander 2.0 CVT màu đen, lắp ráp trong nước, 7 chỗ, đã đi khoảng 8.000 km đang được chào giá 715 triệu đồng tại Thừa Thiên Huế. Người bán cho biết xe đăng ký 2025, sử dụng gia đình, máy xăng 2.0L, hộp số tự động và còn nguyên bản.

Ở khu vực Nam Định, một chiếc Outlander 2.0 CVT 2024 màu trắng, ODO 14.900 km được rao bán với giá 730 triệu đồng. Tin rao nhấn mạnh xe gia đình sử dụng cẩn thận, chạy được hơn một vạn km, đầy đủ lịch sử bảo dưỡng và cam kết không đâm đụng, không ngập nước. Cùng mức giá 730 triệu đồng, một chiếc Outlander 2.0 CVT khác tại Thái Bình thậm chí mới đi khoảng 500 km, được mô tả là “xe lướt hiếm”, đăng ký tháng 8/2024 và chưa hết thời gian chạy rô-đa.

Phân khúc cao hơn ghi nhận phiên bản Outlander Premium 2.0 CVT 2024 màu đen, ODO khoảng 4.000 km, được chào bán tại Hà Nội với giá 779 triệu đồng. Người bán cho biết xe chính chủ mua về chủ yếu để sử dụng cá nhân, ít đi, mức giá hiện tại thấp hơn khoảng 200 triệu đồng so với thời điểm mua xe mới trước đây. Những tin rao như vậy cho thấy mặt bằng giá Outlander cũ đời 2024 đang thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết khi xe còn được phân phối chính hãng.

Theo giới buôn xe, việc Outlander bị khai tử đã vô tình tạo ra tâm lý “săn xe cuối vòng đời” trên thị trường xe đã qua sử dụng. Nhiều người tiêu dùng cho rằng đây là thời điểm phù hợp để mua một mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Nhật với mức giá mềm, trong khi chất lượng xe vẫn còn rất mới. So với các đối thủ cùng phân khúc, Outlander được đánh giá cao ở không gian 5+2 chỗ ngồi linh hoạt, khả năng vận hành êm ái và mức tiêu thụ nhiên liệu vừa phải cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Một yếu tố khác khiến Outlander cũ được quan tâm là nguồn cung không quá dồi dào. Các xe rao bán chủ yếu là xe gia đình, số lượng giới hạn, ODO thấp, nên người mua có xu hướng quyết định nhanh nếu tìm được xe phù hợp. Trên thực tế, nhiều tin rao chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn trước khi được gỡ xuống, cho thấy giao dịch diễn ra khá nhanh ở nhóm xe có giá tốt và tình trạng đẹp.

Tuy vậy, việc mua Outlander cũ trong bối cảnh mẫu xe này đã ngừng bán cũng đặt ra không ít băn khoăn. Một số người lo ngại về khả năng giữ giá trong dài hạn, cũng như nguồn cung phụ tùng khi xe không còn được phân phối mới. Dù Mitsubishi Việt Nam vẫn cam kết bảo dưỡng và cung cấp linh kiện cho các mẫu xe lắp ráp trong nước, tâm lý dè chừng vẫn tồn tại, nhất là khi thị trường đang dần chuyển hướng sang các mẫu xe hybrid hoặc điện hóa.

Dẫu vậy, ở góc độ ghi nhận thị trường, Mitsubishi Outlander cũ đời 2024 đang nổi lên như một lựa chọn “ngon – bổ – vừa túi tiền” trong phân khúc SUV 7 chỗ đã qua sử dụng. Với mức giá quanh 700 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một chiếc xe đời cao, thương hiệu Nhật, còn bảo hành và đáp ứng tốt nhu cầu gia đình. Trong ngắn hạn, khi các mẫu xe thay thế chưa thực sự phổ biến, Outlander cũ vẫn được xem là cái tên đáng cân nhắc trên chợ xe mạng Việt Nam.