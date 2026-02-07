Suzuki Access 2026 ra mắt: Bổ sung ABS, giá từ 26 triệu đồng

Suzuki Access từ lâu đã được người tiêu dùng Ấn Độ ưa chuộng nhờ thiết kế gọn gàng, phù hợp nhu cầu sử dụng hằng ngày. Ở phiên bản nâng cấp năm 2026, mẫu xe này được bổ sung hệ thống chống bó cứng phanh ABS, góp phần nâng cao mức độ an toàn trong quá trình vận hành.

Bên cạnh ABS, Suzuki Access 2026 tiếp tục duy trì và nâng cấp các trang bị hiện đại, nổi bật là cụm đồng hồ TFT toàn phần. Màn hình này hỗ trợ kết nối với ứng dụng Suzuki Connect, cho phép hiển thị thông tin vận hành cũng như dẫn đường theo từng chặng.

Về phần cứng, xe được trang bị mâm hợp kim 12 inch cho cả bánh trước và sau, phanh đĩa trước, hệ thống treo trước dạng ống lồng, cốp chứa đồ dung tích lớn và hệ thống chiếu sáng LED. Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc, cho công suất khoảng 8,5 mã lực và mô-men xoắn 10,2 Nm, hướng đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài những nâng cấp về trang bị an toàn, Suzuki cũng bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc mới cho Access ABS 2026, nhằm đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng.

Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Access ABS 2026 có giá bán khởi điểm từ 93.328 Rupee, tương đương khoảng 26,7 triệu đồng khi quy đổi theo tỷ giá hiện tại.