Asean Ncap đánh giá 5 sao về an toàn cho mẫu xe Mitsubishi Destinator

Mới đây, mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator đã chính thức nhận chứng nhận an toàn 5 sao từ Chương trình Đánh giá Xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP). Và mẫu xe Destinator sẽ ra mắt thị trường Việt vào ngày 1/12 tới.

Chiếc Destinator dùng để thử nghiệm được Mitsubishi lắp ráp tại Indonesia, phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu sang Philippines, Việt Nam. Bài thử va chạm diễn ra vào tháng trước tại Viện Nghiên cứu Ô tô Nhật Bản (JARI).

Thử nghiệm tác động từ bên hông.

Theo ASEAN NCAP, Destinator đạt tổng điểm 77,27, trong đó 34,69/40 điểm cho bảo vệ người lớn, 16,54/20 điểm cho trẻ em, 15,02/20 điểm cho hệ thống hỗ trợ an toàn và 11,02/20 điểm cho bảo vệ người đi xe máy. Tất cả phiên bản đều được trang bị tối thiểu 4 túi khí, ESC, ABS, hệ thống nhắc thắt dây an toàn trước/sau, bảo vệ người đi bộ và ISOFIX.

Lô xe Mitsubishi Destinator đầu tiên đã có mặt tại Việt Nam.

Ngoài ra, xe còn sở hữu loạt công nghệ an toàn chủ động tiêu chuẩn hoặc tùy chọn như phanh tự động khẩn cấp AEB, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, đèn pha tự động và cảnh báo lệch làn.

Thử nghiệm đâm trực diện.

Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp (4B40), cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Tại Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới của Mitsubishi đã cập cảng và sẵn sàng chờ ngày ra mắt.